اعتماد مركز الشارقة للتطويـر مركـزاً رسمياً للتدريب المهني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن اعتماد مركز الشارقة للتدريب والتطوير بالغرفة مركزاً رسمياً على مستوى الدولة مؤهلاً للتدريب الإداري والمهني، وذلك عقب حصوله على شهادة تدريب معتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي تتيح للمركز بموجبها إمكانية تنفيذ دورات وورش عمل في مجال التدريب الإداري والمهني للموظفين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت الغرفة في بيان أمس، أن حصول مركز الشارقة للتدريب والتطوير على هذه الشهادة يأتي كإنجاز مميز يؤكد جودة وكفاءة البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المركز بهدف المساهمة في رفع كفاءة الجهاز الوظيفي في القطاعين العام والخاص، وتزويده بالمهارات والمؤهلات العلمية. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، حرص الغرفة على تطوير كفاءة ومهارات الموظفين في مختلف التخصصات للوصول إلى التميز الوظيفي بالتنسيق مع مركز الشارقة للتدريب والتطوير، إحدى المؤسسات العاملة تحت مظلة الغرفة؛ انطلاقاً من استراتيجية وأهداف الغرفة الرامية إلى نشر ثقافة الجودة المؤسسية ضمن مختلف القطاعات، وتطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في تنمية الكوادر البشرية وترسيخ الابتكار والإبداع في بيئات العمل.

وأشار العويس إلى أن التدريب المهني من أهم وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين، إذ يعد التدريب والتطوير بمفهومه الحديث إطار عمل متكاملاً وخياراً استراتيجياً في منظومة وتنمية الموارد البشرية التي تسعى لتحقيقها دولة الإمارات من أجل مواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة.

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