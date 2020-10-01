حمدان بن محمد: قصة دبي يختصرها مطارها الدولي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لفريق مطار دبي في الذكرى الـ 60 على تأسيس المطار.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الذكرى الـ 60 لتأسيسه نبارك لفريق مطار دبي بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد هذه المسيرة الرائدة لمطار دبي الدولي الذي انطلق من صحرائنا لمعانقة السحاب من خلال طيران الامارات ويصبح أهم مطار لحركة السفر الدولي ... اليوم نتطلع لمستقبل نرسخ فيه الرؤية التي رسمها لدبي الشيخ محمد بن راشد".

وأضاف سموه: "نحن في الامارات كما علمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً عيوننا على المستقبل وصناعة غد أفضل للجميع.. قصة دبي يختصرها مطارها الدولي، فخلال 6 عقود انطلق من مدرج متواضع ومبنى صغير، ليصبح الأول عالمياً في حركة السفر الدولية ويرحب عبر تاريخه بأكثر من 1.1 مليار مسافر".

نحن في الامارات كما علمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً عيوننا على المستقبل وصناعة غد أفضل للجميع.. قصة دبي يختصرها مطارها الدولي، فخلال 6 عقود انطلق من مدرج متواضع ومبنى صغير، ليصبح الأول عالمياً في حركة السفر الدولية ويرحب عبر تاريخه بأكثر من 1.1 مليار مسافر. pic.twitter.com/asFCqQyU9R — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 1, 2020

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