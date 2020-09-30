"اقتصادية دبي" تخالف 5 منشآت وتنبه 3 أخرى لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وام

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 5 منشآت و وجهت تنبيها لـ 3 أخرى بسبب عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من "كوفيد-19".

وقررت فريق التفتيش خلال جولاتها أمس مخالفة 5 منشآت، توزعت ما بين متجري تجزئة، ومنشأة لتركيب أنظمة التكييف، ومنشأة لتجارة السلع بالجملة، ومنشأة لتجارة المنسوجات والأقمشة، وذلك في مراكز تسوق، ومناطق ند الحمر وبورسعيد ونايف حيث تمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة بعدم لبس الكمامات من قبل الموظفين والعاملين فيها.

كما وجهت فرق التفتيش، تنبيهاً لـ 3 منشآت أخرى بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 680 محلا.

و واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس "كوفيد - 19".

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية .. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن ..مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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