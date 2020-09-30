«صندوق خليفة» يطلق برنامجاً متطوراً لتقييم أداء الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» برنامجاً رقمياً متطوراً لتقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى إظهار مَوَاطن القوة والضعف في تلك الشركات، وسبل تطويرها، إضافة إلى توفير صورة واضحة حول أدائها العام.

وأفاد بيان، أمس، بأن برنامج التقييم الرقمي صُمم بهدف مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات على تقييم مشروعاتهم على أربعة معايير رئيسة، تشمل استدامة الأعمال، والإدارة المالية، والإدارة الإنتاجية، والموارد البشرية.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة في الصندوق، موزة عبيد الناصري، إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص الصندوق على تعزيز بيئة الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير أدوات تطويرية متقدمة تضمن توفير رؤية استشرافية لها، ووضع حلول مناسبة لتطوير نقاط قوتها، والتغلب على نقاط الضعف التي قد تواجهها.

وأوضحت أن الصندوق طرح مبادرات تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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