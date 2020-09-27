370 مليون درهم تداولات أسواق المال المحلية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

شهدت أسواق المال المحلية، تداولات محدودة، اليوم، في أول جلسات الأسبوع بقيمة إجمالية بلغت 370 مليون درهم مع تباين في إغلاق المؤشرات، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة قليلة أيضا.

وأغلق مؤشر سوق دبي، منخفضا بنسبة 0.3% عند مستوى 2245 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 132 مليون درهم.

ومن أصل 33 شركة، تم تداول أسهمها، اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة، في حين تراجعت أسهم 12 شركة، وبقيت اثنتان على ثبات.

وكان أكثر الأسهم تداولا سهم "إثمار"، الذي واصل ارتفاعه بالنسبة القصوى 15% وأقفل عند 0.36 درهم، وبتداولات بلغت 74 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، أغلق المؤشر العام، مرتفعا بنسبة 0.4 % عند مستوى 4486 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 238 مليون درهم.

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