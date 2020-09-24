طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان وهراري وموريشيوس

المصدر: دبي - وام

تستأنف طيران الإمارات خدمة محطاتها الثلاث في جنوب أفريقيا جوهانسبرغ وكيب تاون 1 أكتوبر المقبل ودربان 4 أكتوبر وكذلك إلى كل من هراري عاصمة زيمبابوي 1 أكتوبر وموريشيوس 3 أكتوبر ما سيرفع عدد وجهاتها إلى 92 مدينة 19 منها في القارة الافريقية.

وتمضي الناقلة قدما في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسيتمكن العملاء الذين يسافرون من وإلى محطات طيران الإمارات الثلاث في جنوب افريقيا من مواصلة سفرهم بسرعة وبأمان عبر دبي إلى مختلف محطات الناقلة في أوروبا والشرقين الأقصى والأوسط وغرب آسيا وأستراليا.

ومن المنتظر أن تتوفر رحلات طيران الإمارات إلى جنوب إفريقيا على emirates.com في وقت لاحق.

وستشغل طيران الإمارات رحلتين أسبوعيا إلى هراري متصلتين مع خدمة لوساكا لربط زامبيا وزيمبابوي عبر دبي مع مختلف المحطات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات.

وسستأنف خدمة موريشيوس مبدئيا برحلة أسبوعية أيام السبت لدعم جهود حكومة موريشيوس لإعادة مواطنيها إلى البلاد والمساهمة في انتعاش صناعة السياحة في تلك الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي ونقل المسافرين بأمان من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط عبر دبي.

ويمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أوعن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات.

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