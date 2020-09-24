«العربية للطيران أبوظبي» إلى الخرطوم اعتباراً من 7 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية للطيران أبوظبي»، أمس، عن بدء تسيير رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى العاصمة السودانية الخرطوم اعتباراً من السابع من أكتوبر المقبل.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي والخرطوم عبر الموقع الإلكتروني لـ«العربية للطيران» أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو عبر وكلاء السفر.

وأكدت أنه منذ تفشّي جائحة «كوفيد-19»، فإنها حرصت على تحديث تجربة المتعاملين لتشمل جميع تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية، مشيرة إلى أنه تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة، الذي يساعد على توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر.

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