ارتفاع أسعار الذهب.. وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق، اليوم، في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس، قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1914.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0431 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر 3% إلى 1882.70 دولاراً للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس، أمس.

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولاراً اليوم.

وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب، في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل.

ويرفع الدولار القوي كلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارغريت يانغ، من "ديلي فيكس"، التي تغطي العملات والسلع والمؤشرات: "الذهب أكثر حساسية الآن للدولار، من أي من العوامل الأخرى".

لكن الذهب لقي دعماً من مخاوف حيال إجراءات عزل جديدة في أوروبا، كما أن شكوكاً إزاء تعافٍ اقتصادي سريع نأت بالمستثمرين عن الأصول العالية لمخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 1.2% إلى 891.75 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9% إلى2293.71 دولاراً للأوقية.

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