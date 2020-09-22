توفير الإقامة والمبيت للضيوف داخل المخيمات السياحية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، بأنه سيتم توفير الإقامة والمبيت للضيوف داخل المخيمات السياحية، كجزء من الخدمات المقدمة.

وذكرت الدائرة خلال اجتماع افتراضي مع 100 من منظمي الرحلات السياحية، أنه سيتم أيضاً تصنيف المخيمات ضمن فئات مختلفة وفق نوعها وباقات الخدمات المقدمة للضيوف، مشيرة إلى أنه سيكون لكل فئة معاييرها الخاصة وقائمة المتطلبات، للحصول على تصريح من «دبي للسياحة» لتشغيل المخيم.

إرشادات جديدة

وتفصيلاً، عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، اجتماعاً افتراضياً مع منظمي الرحلات السياحية لمناقشة الإرشادات الجديدة المتعلقة بالمخيمات السياحية التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي في هذا القطاع، مع تقديم المزيد من الخيارات والتجارب للزوّار، وكذلك ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم. وذلك استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لعام 2020، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

خدمات

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأنه تم خلال الاجتماع الذي حضره 100 من منظمي الرحلات، تقديم معلومات مهمة حول الشكل الجديد المقترح، والمزايا والمبادئ التوجيهية لتشغيل المخيمات السياحية لتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدمة للضيوف.

وأوضحت أنه بموجب اللوائح التنظيمية الجديدة، سيتم السماح لمنظمي الرحلات السياحية بتوفير الإقامة والمبيت كجزء من باقة الخدمات المقدمة لضيوف المخيم، علاوة على تقديم المأكولات والمشروبات والأنشطة الترفيهية.

فئات مختلفة

وبحسب بيان الدائرة، سيتم أيضاً تصنيف المخيمات ضمن فئات مختلفة وفق نوعها وباقات الخدمات المقدمة للضيوف، علماً بأنه سيكون لكل فئة معاييرها الخاصة وقائمة المتطلبات، إضافة إلى الحد الأدنى من الخدمات التي يجب على الشركات السياحية الالتزام بها أو تقديمها من أجل الحصول على تصريح من «دبي للسياحة» لتشغيل المخيم.

ويجب على المشغلين اطلاع الضيوف على تفاصيل الخدمات التي سيحصلون عليها، فيما يمكن لـ«دبي للسياحة» تغيير فئة المخيم بناء على الخدمات المقدمة. ومن المهم أيضاً على مشغلي المخيمات اتباع جميع متطلبات الصحة والسلامة والأمن والنظافة والتعقيم.

الارتقاء بالخدمات

وقال المدير العام لـ«دبي للسياحة»، هلال سعيد المري: «ضمن إطار جهودنا المتواصلة لاستئناف الأنشطة السياحية حتى الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل، يأتي قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بخصوص المخيمات السياحية ليسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية التي تنظم هذا النوع من الأنشطة، وبما يضمن تقديم تجارب مميزة لضيوفنا».

وأضاف أن «القرار يعكس التزامنا بالعمل معاً مع شركائنا للمحافظة على استدامة القطاع واستمرار نموه، كما يؤكد استمرار الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لإبراز دبي وجهة مفضلة توفر للمقيمين والسياح تجارب فريدة ومميزة».

وأكد المري أن «(دبي للسياحة) ستواصل التعاون مع شركائها لتعزيز المقومات والتجارب السياحية للمدينة بما يلبي تطلعات وأذواق الزوار، وكذلك ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم».

صلاحيات

ووفقاً للقرار الأخير، فإن «دبي للسياحة» هي الجهة المختصة في الإمارة بتنظيم إقامة وإدارة وتشغيل المخيمات السياحية، وتشمل صلاحياتها في هذا الخصوص وضع الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات والمعايير اللازمة لمزاولة هذا النشاط في الإمارة، وتحديد الحد الأدنى من الخدمات السياحيّة الواجب توفرها في المُخيّمات السياحيّة وفقاً لفئاتها، وبما يتوافق مع أفضل المُمارسات المتبعة في هذا الشأن، والبت في الطلبات المقدمة إليها من المنشآت لمُزاولة النشاط في الإمارة.

وتطبّق أحكام هذا القرار على جميع المخيمات السياحيّة في إمارة دبي، بما في ذلك المخيّمات التي يتم إقامتها وإدارتها وتشغيلها داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أنه سيتم الانتهاء قريباً من إعداد اللائحة الإرشادية بالشكل والمزايا الجديدة وإبلاغ منظمي الرحلات السياحية بعد تلقي ردود الأفعال وملاحظات الشركاء المعنيين بما فيهم الجهات الحكومية الأخرى.

المخيم السياحي

تعتبر المخيمات السياحية جزءاً من الأنشطة الخارجية المفضلة للعديد من المقيمين والزوّار، وهي تجمع بين التجارب التقليدية والحديثة. فيما يعرف المخيم السياحي بأنه أي موقع دائم أو مؤقت معتمد من قبل «دبي للسياحة» يتم تطويره من قبل منظمي الرحلات، سواء في الصحراء أو الجبال أو الوديان أو المحميات الطبيعية أو أي موقع آخر بغرض تقديم خدمات وعروض سياحية لكل من المقيمين والسياح.

100

من منظمي الرحلات السياحية حضروا اجتماعاً افتراضياً نظمته «دبي للسياحة» لمناقشة الإرشادات الجديدة.

المزايا الجديدة ترسخ مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم.

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