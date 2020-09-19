اقتصادية دبي تغلق مقهى لعدم ارتداء الكمامة من قبل أحد أعضاء فريق العمل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أغلقت اقتصادية دبي بالتعاون مع دائرة السياحة بدبي مقهى لعدم ارتداء الكمامة من قبل أحد أعضاء فريق العمل، إلى جانب عدم تطبيق التباعد الجسدي بين الزبائن للحد من انتشار كوفيد-19، وذلك كما ذكرت "اقتصادية دبي" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما خالفت 7 منشآت تجارية في المراكز التجارية.

وأصدرت 5 تنبيهات بحق مقهى وعدد من المحال التجارية لعدم وضعها الملصقات الأرضية الخاصة بالتباعد الجسدي، وذلك في المدينة العالمية وعدد من المراكز التجارية ومنطقة البدع.

في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 660 محلاً.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news