مخالفة 5 منشآت تجارية لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة «كورونا»

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، خمس منشآت تجارية لعدم ارتداء موظفيها الكمامات أثناء العمل.

وتنوعت أنشطة المخالفين بين ورش لصناعة القراقير، ومحال تجارية في عدد من المراكز التجارية ومنطقة «ورسان الثالثة»، في حين لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق.

وأسفرت حملات التفتيش الميدانية عن توجيه تنبيهات بحق 10 منشآت تجارية في الإمارة، لعدم وضع ملصقات أرضية خاصة بالتباعد الجسدي.

وكشفت الحملات التفتيشية كذلك عن استيفاء الشروط والتدابير من قبل 711 منشأة غطتها تلك الجولات التي تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، ونشر الوعي بين شرائح المجتمع كافة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وشددت اقتصادية دبي على أهمية مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، على الرغم من التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

وأرجعت الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها، من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو بالاتصال على الرقم «600545555»، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae

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