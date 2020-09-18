اقتصادية دبي : 5 مخالفات و10 تنبيهات بحق منشآت لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وام

حررت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 5 مخالفات بحق منشآت لعدم ارتداء موظفيها الكمامات أثناء العمل.

وتنوعت أنشطة المخالفين بين المحلات التجارية وصناعة القراقير في عدد من المراكز التجارية ومنطقة ورسان الثالثة.

وأسفرت حملات التفتيش الميدانية عن إصدار 10 تنبيهات لمنشآت تجارية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك لعدم وضع الملصقات الأرضية الخاصة بالتباعد الجسدي وإضافة إلى ذلك، فقد كشفت الحملات ذاتها عن استيفاء الشروط والتدابير من قبل 711 منشأة غطتها تلك الجولات الهادفة إلى ضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية، ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولا إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

وأكدت اقتصادية دبي أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين داعية مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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