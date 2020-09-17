بورصتا دبي وإسرائيل للماس توقعان مذكرة لتعزيز التجارة الإقليمية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع عن توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين بورصة دبي للماس التابعة له وبورصة إسرائيل للماس لتعزيز التجارة الإقليمية.

وتهدف المذكرة - التي تم توقيعها خلال مؤتمر افتراضي - إلى تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين الرائدتين على مستوى العالم وبموجبها سيتم تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في برج الماس بدبي وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للماس بمدينة رمات جان في إسرائيل.

وأصبحت دبي بشكل سريع أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم ففي عام 2003 بلغت القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة 13.2 مليار درهم /3.6 مليار دولار أمريكي/ وهو رقم ارتفع بشكل كبير في عام 2019 ليصل إلى 84 مليار درهم /23 مليار دولار أمريكي/.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن المذكرة الاستراتيجية الموقعة بين بورصة دبي للماس وبورصة إسرائيل للماس تعتبر مهمة وتفتح إمكانات هائلة لكلا الطرفين فمركز دبي للسلع المتعددة مكلف من قبل حكومة دبي بدفع التجارة العالمية للسلع عبر دبي وستجذب هذه المذكرة الشركات إلى الإمارة بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين.

وأضاف ابن سليم : " اقتصادا دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هما من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط ديناميكية وابتكارا وتمهد هذه المذكرة الطريق لمزيد من التعاون عبر مجموعة من السلع في وقت مواتٍ للغاية للتنمية في المنطقة .. متطلعا إلى العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في إسرائيل." وقد التزمت البورصتان بتبادل المعرفة والخبرات إلى جانب تعزيز فرص التعاون المتبادل وإبرام الشراكات على مستوى المعارض والزيارات والمؤتمرات بهدف تعزيز التجارة الإقليمية ودعم النمو في صناعة الماس العالمية.

من جانبه أعرب يورام دفاش رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس رئيس بورصة إسرائيل للماس عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مركز دبي للسلع المتعددة .. منوها بأن دبي أصبحت بمنطقتها الحرة وظروف العمل المريحة واحدة من أهم مراكز الماس في العالم وستكون هذه المذكرة بين مركزينا العالميين ذات قيمة هائلة لكلا الجانبين." وأشار دفاش : " إلى أنه انطلاقا من الاتحاد العالمي لبورصات الماس تشرفنا بالتعرف على قادة صناعة الماس في دبي وسنتمكن عبر هذه المذكرة من البناء على هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على الأعضاء المسجلين في كلتا البورصتين".

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