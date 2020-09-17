استدعاء 3021 سيارة «نيسان» وشاحنة «ميتسوبيشي فوزو»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن حملتَي استدعاء سيارات، تشملان 3021 سيارة «نيسان» وشاحنات «ميتسوبيشي»، وذلك لإصلاح عيوب تصنيعية.

وأفادت الوزارة، بأن حملة الاستدعاء الأولى تشمل 2024 سيارة «نيسان» من طراز «ارمادا» موديل سنوات 2013-2015، بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات، موزعي «نيسان» في دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة، في تقرير، أن الحملة جاءت بعد التواصل مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، لاحتمال حدوث تمزق في نظام الوسادة الهوائية للسائق، ولذلك قررت «نيسان» استبدال وحدات الوسائد الهوائية بوحدات أخرى مجاناً.

ولفتت الوزارة إلى أن شركتي «العربية للسيارات» و«المسعود للسيارات» ستتواصلان مع العملاء من أصحاب السيارات المعنيين بالحملة.

كما أعلنت الوزارة عن حملة استدعاء تشمل 997 شاحنة «ميتسوبيشي» من طراز «فوزو كانتر» المصنعة بين عامي 2014 و2017، بالتعاون مع شركة الحبتور للسيارات المحدودة، الوكيل الرسمي لشاحنات وحافلات «ميتسوبيشي فوزو» في الإمارات.

وبينت الوزارة أن الحملة جاءت بسبب أن إجهاد الحزام المساعد قد يتجاوز قوة تحمل «بيليه الكلتش» داخل المولد، ما يؤدي الى استمرار تآكله، موضحة أنه إذا استمر الدوران أثناء الالتصاق، فإن قوة ضغط كبيرة ستضغط على الحاملة لمضخة زيت المقود الذي يعمل بواسطة دوران الحزام ذاته، ما يؤدي الى انكسار الحامل.

وأضافت أنه سيتم توفير الإصلاحات المتعلقة بالحملة مجاناً.

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