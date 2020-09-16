أداء عرضي في أسواق المال.. وارتفاع طفيف بـ "دبي المالي"

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

نجح سوق دبي المالي، في الحفاظ على اللون الأخضر، اليوم، وإن كان بوتيرة محدودة، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وسط أداء عرضي للمؤشرات القطاعية.

وأنهى السوق معاملاته مرتفعا بنسبة 0.35% عند مستوى 2301 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 356 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 16 شركة من أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، فيما بقيت سبع شركات على ثبات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة طفيفة بلغت 0.08% عند مستوى 4505 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 352 مليون درهم.

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