تقرير: 3.8% النمو المتوقع لقطاع البناء في الإمارات 2021

المصدر: مدحت السويفي – دبي

توقعت شركة "لاين سايت" المتخصصة في قطاع الاستشارات الإنشائية في تقرير حديث لها نمو قطاع البناء في دولة الإمارات بنسبة 3.8% خلال عام 2021.

وأشارت الشركة في التقرير الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن لجائحة كورونا تأثيرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المنتظر أن يشهد هذا القطاع نمواً متواضعاً عام 2021.

ومن جانبه قال المدير الإقليمي لشركة "لاين سايت" في منطقة الشرق الأوسط، كيران ماكورماك، أن قطاع البناء سجل في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.3% عام 2019، وكان من المتوقع أن يصل إلى 4.3% عام 2020 مدفوعاً بمجموعة من المبادرات الحكومية والمشاريع الرئيسية، إلا أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير واضح في هذا الصدد، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط. لذا، من المتوقع أن يتقلص النمو إلى 1.9% هذا العام، على أن يرتفع إلى 3.8% عام 2021.

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