رئيس مجموعة «وينتشاو» الصينية يحصل على «الإقامة الذهبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقامت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فعالية سلّمت خلالها تأشيرة الإقامة الذهبية للمستثمر الصيني رئيس مجلس إدارة «مجموعة وينتشاو» الصينية، سن جيانشينغ.

وأكدت المؤسسة في بيان أمس، أن خطوتها تأتي تماشياً مع التزامها تجاه دعم نجاح المستثمرين، وتوسع أعمالهم في دبي وعبر الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيزاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

وقدّم نائب مساعد المدير لمراكز سعادة المتعاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المقدم جاسم أهلي، تأشيرة الإقامة الذهبية إلى جيانشينغ، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، تقديراً لدوره الفعال في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة.

تسهيل الأعمال

وقال القرقاوي إن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب، فضلاً عن تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، لافتاً إلى التعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في منح الإقامة الذهبية لمستثمر جديد، تقديراً لمساهماته ومسيرته الاستثمارية الناجحة.

وأضاف: «تؤكد الإقامة الذهبية على القدرة التنافسية لدبي، ومكانتها وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر»، لافتاً إلى أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فقد استمرّت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أنها اشتملت على قطاعات حيوية أبرزها: التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ما يؤكد ثقة المستثمرين بإمارة دبي.

ثقافة الثقة

من جانبه، قال نائب مساعد المدير لمراكز سعادة المتعاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المقدم جاسم أهلي: «يمثّل التعاون بين مختلف الإدارات الحكومية دعماً مهماً لمهمتنا الرامية لإسعاد المواطنين والمقيمين والمستثمرين. كما أنه يبرز مدى جاهزية نظامنا للترحيب بالاستثمارات المستدامة، فيما ترسّخ هذه المبادرات مكانة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية».

وأضاف: «تعدّ قيادة دولة الإمارات المحرّك الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، ما يجعلها وجهة جذابة للراغبين بالاستثمار في المستقبل»، مشيراً إلى أن مبادرة تأشيرة الإقامة الذهبية تمتاز بدورها المهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين، وتوثيق الشعور بالانتماء والاستقرار، فضلاً عن إرساء وتعزيز ثقافة الثقة.

تكريم حقيقي

في السياق نفسه، قال رئيس «مجموعة وينتشاو» الصينية، سن جيانشينغ: «إنه لشرف كبير لي أن أحصل على تأشيرة الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، فهو تكريم حقيقي وأكبر شرف يمكن أن يحصل عليه رائد أعمال وافد مثلي».

وتوجه جيانشينغ بالشكر إلى حكومة دبي، وإلى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، على ما قدمتاه من مساعدة ودعم مستمرين.

وأضاف: «أحببت دبي بمجرّد أن جئت إلى هنا قبل 15 عاماً، وأرى أنه بالعمل الدؤوب والجاد، سيكون بوسع رواد الأعمال تحقيق أحلامهم في هذه المدينة التي تجعل المستحيل ممكناً».

يُشار إلى أن «مجموعة وينتشاو» افتتحت أول فرعين لها من محال السوبرماركت في دبي عامي 2006 و2010، وطوّرت مزارع صديقة للبيئة عام 2013 قبل إقامة «وينتشاو للخدمات اللوجستية» عام 2016.

الإقامة الذهبية

تمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين الذين تبلغ قيمة استثماراتهم 10 ملايين درهم أو أكثر، في استثمارات عامة، عبر أي من القنوات المؤهلة للبرنامج، شرط ألّا تقل قيمة استثماراتهم خارج قطاع العقارات عن 60% من المبلغ الإجمالي. وتمنح التأشيرة لمدة خمس سنوات للمستثمرين في العقارات بقيمة خمسة ملايين درهم فأكثر، شرط الاحتفاظ بملكية العقارات لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وتتوافق المبادرة مع أهداف «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى اقتصاد يقوم على المرونة والتنوّع والابتكار.

• الإقامة الذهبية ترفع مستوى ثقة المستثمرين وتوثق الشعور بالانتماء والاستقرار.

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