540 مليون درهم سيولة الأسواق.. و"دبي المالي" يرتفع بنهاية الجلسة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بلغت سيولة التعاملات في سوقي المال بالدولة، اليوم، 540 مليون درهم، وسط تماسك ومقاومة لعمليات جني أرباح شهدها السوقين منذ الأسبوع الماضي.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي من الارتداد صاعدا بعد تراجع سجله أول ساعتين من الجلسة، حيث أنهى الجلسة مرتفعا بنسبة 0.17% عند مستوى 2274 نقطة وبتداولات قيمتها 244 مليون درهم لعدد 335 مليون سهم نفذت من خلال 4556 صفقة .

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية متراجعا بنسبة طفيفة بلغت سالب 0.2 % عند مستوى 4510 نقاط وبتداولات قيمتها 295 مليون درهم لعدد 80 مليون سهم نفذت من خلال 1307 صفقة.

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