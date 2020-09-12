فيديو.. بالتعاون مع بلدية وسياحة دبي.. اقتصادية دبي تغلق مقهى مخالف لتدابير كورونا

قالت اقتصادية دبي إنها أغلقت مقهى في منطقة الكرامة بدبي بسبب عدم إلتزامه بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة أن عملية الإغلاق تمت بالتنسيق والتعاون مع كلا من بلدية دبي و“سياحة دبي“.

وأكد اقتصادية دبي، مواصلة فرق التفتيش الميداني التابعة لها جولاتها الرقابية الميدانية، لضمان التزام الشركات والتجار وجمهور المستهلكين والمتعاملين بمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة والبروتوكولات المعلنة في الإمارة، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تشتمل إجراءات التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامات، والقفازات، والتعقيم المستمر. وأوضحت أن عملية اغلاق المقهى جاءت استجابةً لتعاون الجمهور في الابلاغ عن مخالفات المنشآت التجارية، حيث تلقت اقتصادية دبي بلاغا من مستهلكين بعدم التزام المقهى بالتدابير الاحترازية، وعلى الفور تحركت فرق التفتيش لمعاينة موقع البلاغ.

ودعت اقتصادية دبي الجمهور والأفراد إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات عدم التزام للمنشآت التجارية بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك عبر تطبيق ”مستهلك دبي“، أو من خلال الاتصال على الرقم 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae ، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها أن تشكل خطراً أو ضرراً على المجتمع، وسيتم التعامل معها بحزم، ووفقاً للإجراءات المتبعة.