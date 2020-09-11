«الطيران المدني» تؤكد التزامها بضمان العودة الآمنة لـ «ماكس»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، التزام الهيئة بضمان العودة الآمنة لطائرة «بوينغ B737 ماكس» إلى أجواء دولة الإمارات.

وقال السويدي، في تصريحات بشأن إعادة تشغيل طائرة «بوينغ B737 ماكس» في أجواء الدولة، إن الهيئة العامة للطيران المدني تواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وشركة «بوينغ»، والناقلات الوطنية الإماراتية، للتوصل إلى الحلول المتعلقة بإعادة التشغيل.

وأوضح السويدي أن عودة الطائرة إلى الخدمة تتوقف على مدى سرعة تطبيق الإجراءات التصحيحية، التي ستلي اختبارات الطيران التي أجرتها «بوينغ» أخيراً، كإجراءات تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة «MCAS»، وتحديث إجراءات تدريب الطيارين، إضافة إلى اختبار جاهزية تشغيل جميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة. وأضاف أنه تم تشكيل فريق متخصص من الهيئة لمراقبة أنشطة الاعتماد، ومدى تطبيق الإجراءات التصحيحية، ويقوم أيضاً بالتواصل مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية للاستفادة من النهج الذي اتبعوه في عودة الطائرة للأجواء.

• عودة الطائرة إلى الخدمة تتوقف على مدى سرعة الإجراءات التصحيحية.

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