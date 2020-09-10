25 % نمواً في السعة المقعدية لـ «دبي الدولي» خلال سبتمبر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت المؤسسة الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران (أو إيه جي)، إن السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية في مطار دبي الدولي، سجلت نمواً بنسبة بلغت نحو 25%، على أساس أسبوعي في سبتمبر الجاري، مقارنة بأغسطس الماضي.

وأوضحت المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة في مطار دبي، ارتفع من 232 ألف مقعد في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي إلى نحو 290 ألفاً في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن الطاقة التشغيلية في المطار تواصل الارتفاع مع افتتاح المزيد من الوجهات واستئناف ناقلات جوية جديدة لعملياتها.

من جهتها، أوضحت مؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 114 وجهة عالمية، مبينة أن 33 شركة طيران بدأت عملياتها المجدولة في مطار دبي، بما في ذلك شركات الركاب والشحن الجوي.

وأكدت المؤسسة استعدادها المستمر لدعم الزيادة في عدد رحلات الركاب المجدولة لشركات الطيران المعتمدة، بعد إعادة فتح المجال الجوي، وكذلك قرار حكومة دبي بالسماح للسكان بالسفر من مطار دبي الدولي وإليه ابتداءً من 23 يونيو بالنسبة للجميع، والسياح ابتداءً من السابع من يوليو 2020.

يشار إلى أن عدد المحطات، التي تغطيها شبكة شركة «طيران الإمارات» العالمية ارتفع إلى 84 وجهة خلال سبتمبر الجاري، فيما بلغ إجمالي عدد المحطات التي تغطيها شركة «فلاي دبي»، ضمن شبكتها العالمية، 34 محطة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط.

المقاعد المجدولة في مطار دبي ارتفعت من 232 ألف مقعد إلى 290 ألف مقعد في الأسبوع الأول من سبتمبر.

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