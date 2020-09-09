اقتصادية دبي تمنح 5803 تصاريح تجارية منذ بداية 2020

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي، بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري التابع لها، أصدر 5803 تصاريح تجارية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مشيرة إلى أن بيانات التصاريح التجارية تعكس مرونة الإجراءات. وذكرت أنه يمكن التقديم على جميع معاملات التصاريح لدى مراكز التعهيد، في إطار سعيها لتعزيز الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الرخص ومجتمع الأعمال وتوفير الوقت والجهد.

قائمة التصاريح

وأوضح مدير أول التصاريح التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، خالد المري لـ«الإمارات اليوم»، أن تصاريح الأنشطة المتنوّعة تصدّرت قائمة التصاريح بنسبة 39.6%، إذ وصل عددها إلى 2303 تصاريح، تلتها تصاريح اللافتات الإعلانية بواقع 1972 تصريحاً تشكل ما نسبته 33.9% من الإجمالي، فيما سجلت تصاريح الحملات الترويجية 803 تصاريح بنسبة 13.8%، لتأتي بعدها باقة التصاريح خارج تقويم دبي للتجزئة، والتي بلغت 507 تصاريح، ثم التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بـ213 تصريحاً، ومن ثم تصاريح ممارسة الأنشطة خارج المناطق الحرة لشركات تعمل في المناطق الحرة بخمسة تصاريح.

الأنشطة المتنوّعة

وبين المري، أنه في ما يتعلق بتصاريح الأنشطة المتنوّعة، أظهرت البيانات أن نشاط الأكشاك حاز النسبة الكبرى من تلك التصاريح بعد أن سجل 645 تصريحاً، في حين سجل نشاط توصيل الطلبات خلال شهر رمضان 555 تصريحاً، بينما سجل نشاط ماكينات البيع 167 تصريحاً، إلى جانب «الكاونترات» التي سجلت 283 تصريحاً، فضلاً عن تصريح ماكينات الصراف الآلي بـ101 تصريح، وتصاريح ساعات العمل الإضافية 247 تصريحاً.

اللافتات الإعلانية

وأضاف المري، أن قائمة اللافتات الإعلانية ضمت كلاً من الإعلانات الورقية التي تصدرت القائمة بـ469 تصريحاً، والإعلانات الإضافية على الواجهة بعدد 751، تلتها تصاريح العلامة التجارية، بـ306 تصاريح، ثم الإعلانات البارزة بـ202 تصريح، ومن ثم إعلانات اللافتة القماشية بـ162 تصريحاً، إضافة إلى تصاريح الأعلام والرايات بـ10 تصاريح وإعلانات أعلى واجهة البناية بـ22، علاوة على الإعلانات الإلكترونية بـ15 تصريحاً، وطبع وتوزيع إعلانات ورقية وكتيبات بـ12 تصريحاً. وتابع المري أن نشاط الحملات الترويجية الصغيرة، تصدر نشاط الحملات الترويجية بعدد 273 تصريحاً تلاه نشاط السحوبات بعدد 220 تصريحاً، ثم نشاط الجوائز الفورية بـ185 تصريحاً، وبعده نشاط الحملات التذوقية والعينات بـ122 تصريحاً.

تعزيز الأسواق

وأشار المري إلى أن التصاريح التجارية، تسهم في تعزيز الأسواق، وتعكس ديناميكية المراكز التجارية وقطاع التجزئة، مؤكداً استمرار اقتصادية دبي في تطوير الاستراتيجيات وتعزيز المبادرات التي تعمل على توفير بيئة عمل تنافسية.

زيادة الثقة

أكدت اقتصادية دبي أنها تسعى إلى زيادة ثقة التجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال، الأمر الذي يعزّز من التنافسية بين الشركات على إبراز منتجاتها وخدماتها بإمارة دبي.

وقالت إن اصدار التصاريح التجارية يأتي في إطار العمل على تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري، كما أن تطور مؤشرات التصاريح التجارية، يعكس التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، إضافة إلى نشر ثقافة إسعاد المتعاملين، وتحقيق أفضل النتائج، ودعم نموذج العمل الحكومي الذي يهتم بالسعادة والإيجابية.

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