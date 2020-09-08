إعلان أسماء الفائزين في «تحدي المبتكرين الصناعيين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، أمس، عن أسماء الفائزين الأربعة في التحدي العالمي للمبتكرين الصناعيين، وذلك بحفل لتوزيع الجوائز نظم بشكل افتراضي.

وتم منح الفائزين جوائز مادية، تكريماً لهم على تميز ابتكاراتهم، ولدورها في تحسين حياة سكان المجتمعات النائية حول العالم، كما تم تكريم ثمانية ابتكارات للوصفاء بجوائز مالية أيضاً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن فريق مبادرة الحل «Solve»، التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولجنة تحكيم تضم 47 خبيراً عالمياً بالابتكار، اختاروا الفائزين الأربعة، وهم: «سيمبي فاونيشين» Simbi Foundation عن فئة توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز السلام والعدالة، و«كولد هبس» Coldhubs عن فئة الغذاء الصحي والمستدام للجميع، و«بوكيت» POKET عن فئة توظيف الابتكار من أجل تمكين الدول النامية وشرائح المجتمع من المشاركة في التجارة العالمية، و«بلاستيك فور تشينج» Plastics for Change عن فئة التغير المناخي.

وإضافة إلى الفائزين، اختارت المبادرة أربعة حلول مبتكرة ناشئة، للمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة، والحصول على الدعم والتوجيه من نخبة الشركات التي ستتنافس في الفوز بجائزة الازدهار العالمي.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الجهة المشرفة على مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، بدر سليم سلطان العلماء: «نحتفل برواد الأعمال من أصحاب الابتكارات الداعمة للمجتمعات الإنسانية العالمية، والذين يوظفون ابتكاراتهم، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تؤثر في مجتمعاتنا».

وأضاف أنه على الرغم من التأثير الكبير لجائحة «كوفيدـ19» في العالم، فإن الابتكارات التي شاركت في دورة العام الجاري منحتنا الأمل في المستقبل، إذ يسهم المبتكرون الصناعيون المشاركون في المبادرة بوضع حلول للتحديات العالمية الملحة.

وستتم دعوة المبتكرين، لتقديم حلولهم لممثلي الشركات، وإطلاعهم على التحديات التي تقف عائقاً أمام نشر ابتكاراتهم.

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