1.1 مليار درهم مكاسب «دبي المالي»

المصدر: أبوظبي - وام

نجح سوق دبي المالي في الإغلاق على المربع الأخضر في جلسة منتصف الأسبوع، أمس، بدعم من بعض أسهم البنوك والعقار التي شهدت تداولات نشطة من محافظ محلية وأجنبية، ما شجع الأفراد على التداول أيضاً. وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام التعاملات نحو 1.1 مليار درهم.

ورغم حالة الهدوء التي سيطرت على حركة التعاملات خلال النصف الأول من الجلسة، إلا أن السوق عكس اتجاهه صعوداً بعد عمليات شراء نفذت على شريحة من الأسهم التي تتمتع بثقل وزني في المؤشر العام للسوق.

وكان المؤشر العام للسوق أغلق عند مستوى 2271 نقطة بزيادة نسبتها 0.56% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

وبحسب معطيات التحليل الفني بات المؤشر العام يمتلك القدرة على تخطي حاجز 2300 نقطة مجدداً، بعدما تخلى عنها في وقت سابق بدعم من زيادة حجم السيولة المتداولة.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة في سوق دبي المالي نحو 200 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 331 مليون سهم نفذت من خلال 4185 صفقة.

وقاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الدعم للسوق، بعدما ارتفع إلى 10.80 دراهم وسط تداولات جاوزت قيمتها 44 مليون درهم.

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