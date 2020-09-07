مطورون: مبالغة «الكبار» أعطت انطباعاً سلبياً عن السوق العقارية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكّد مطورون عقاريون أن ارتفاع رسوم بدل الخدمات يؤثر عليهم، لارتباطه بالرغبة في الاستثمار العقاري.

ولفتوا لـ«الإمارات اليوم» إلى وجود مبالغة من قبل بعض المطورين العقاريين (الكبار)، وهو ما أوجد مشكلة في السوق، وأعطى انطباعاً سلبياً عن السوق العقارية، مشددين على أن وجود تنافسية في ما يتعلق بالتسعير في السوق، سيخفض الرسوم وينعش الاستثمار العقاري.

الحوكمة والتسعير

وتفصيلاً، قال المطور العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «ارتفاع رسوم بدل الخدمات يؤثر علينا كمطورين عقاريين، كون ذلك يرتبط بالرغبة في الاستثمار العقاري».

وأكد المطوع جهود دائرة الأراضي والأملاك في هذا الجانب، لاسيما ما يتعلق بأمور الحوكمة في إدارة العقارات، التي أعلنتها الدائرة في ما يسمى بعدم تضارب المصالح، متوقعاً أن تنخفض الفواتير بنسب تراوح بين 20 و30%، في حال نجاح الجهات التنظيمية في ضبط السوق ومراقبة شركات إدارة العقارات.

وذكر المطوع أن سياسة عدم تضارب المصالح، من الممكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في حال تطبيقها على جميع المطورين العقاريين، دون أن تكون هناك استثناءات، مشدداً على أن وجود تنافسية في ما يتعلق بالتسعير في السوق سيخفض الرسوم وينعش الاستثمار العقاري.

المطورون «الكبار»

من جانبه، قال المطور العقاري رئيس مجلس إدارة «مجموعة فام العقارية»، فيصل علي موسى، إن المطور العقاري هو الجهة الفضلى لإدارة العقار، مع وجود رقابة وتدقيق على فواتيره المالية.

وأكد على ضرورة وجود جدول قياسي لكل خدمة، مع توفير عرض أسعار من ثلاث جهات مختلفة، مشيراً إلى أن هناك مبالغة من قبل بعض المطورين العقاريين (الكبار) في سوق دبي، وهو ما أوجد مشكلة في السوق، وأعطى انطباعاً سلبياً عن السوق العقارية.

مواد بناء مستدامة

في السياق نفسه، أشار المطور العقاري الرئيس التنفيذي في «شركة بن غاطي للتطوير»، المهندس محمد بن غاطي، إلى الأساليب التي يستخدمها بعض المطورين، لمعالجة مشكلة ارتفاع تكاليف الخدمات في مشروعاتهم، ومنها التحكم في المواد المستخدمة في إنشاء المبنى. وأضاف: «يركز هؤلاء على استخدام مواد بناء مستدامة لا تستهلك طاقة عالية، ولا تهدر الطاقة مثل الزجاج العازل، وفق تقنية حديثة، والأصباغ الرادعة للأشعة الشمسية، فضلاً عن تقنيات تكييف متطورة ومعتمدة من قبل الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، إضافة الى التصميم المستدام بتوفير ظلال للمبنى عبر تقنيات حديثة خاصة بالزجاج الخارجي للمبنى».

وأشار بن غاطي كذلك إلى وضع فريق متمكن لإدارة العقار، بحيث لا يكون هناك هدر في استهلاك الطاقة في شتى أرجاء العقار، إضافة إلى عدم التعسف في إضافة أرباح فوق تكاليف توفير الخدمات من قبل شركات إدارة العقارات.

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