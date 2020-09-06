"اتصالات" تعلن عن توفر هاتفي Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Ultra

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم، عن توفر جهازي Samsung Galaxy Note20 و Galaxy Note20 Ultra للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تصميم الهاتفين الجديدين، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين وتعزيز أنماط حياتهم الديناميكية.

ويتميز الجهازان بتوفير العديد من الابتكارات التي تمكن المستخدمين من دمج جميع الجوانب المتعلقة بالعمل واللعب على النحو الذي يفضلونه، وإلى جانب دعم المستخدمين في جميع مفاصل حياتهم اليومية، تساهم المزايا والوظائف المتطورة في هاتفي Galaxy Note20 و Galaxy Note20 Ultra في تمكينهم من استثمار أوقاتهم وتعزيز كفاءتهم على النحو الأمثل، ما يرتقي بقيمة التفاعلات والتجارب الاستثنائية التي توفرها هذه الأجهزة الذكية.

من جهته، صرّح خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "يسعدنا توفير هاتفي Samsung Galaxy Note20 و Galaxy Note20 Ultra لعملائنا في الإمارات، وهي أحدث الهواتف الذكية والعصرية التي أطلقتها Samsung للارتقاء بتجارب العملاء إلى مستوى غير مسبوق في قطاع الهواتف الذكية.

ومن خلال خطة الدفع الذكية التي توفرها "اتصالات"، أصبح بإمكان كافة العملاء الحصول على هذه الهواتف المميزة وفائقة الإقبال بكل سهولة ويسر .

وقد أتاحت "اتصالات" هذه الهواتف للطلب المسبق منذ تارخ 5 أغسطس، 2020 بأسعار تبداً من 3.549 درهم لهاتف Galaxy Note20، و4.499 درهم لهاتف Galaxy Note20 Ultra في أفرع "اتصالات" في الإمارات، وعلى موقعها الإلكتروني، ومن خلال تطبيق My Etisalat UAE. ويمكن للعملاء شراء هذه الهواتف من خلال خطة الدفع الذكية بعقود ذات أقساط مرنة تترواح من 12، إلى 18، و24 شهراً، وبرسوم شهرية تبدأ من 154 درهم لهاتف Galaxy Note20، و195 درهم لهاتف Galaxy Note20 Ultra، شاملة الضريبة. ويمكن لعملاء "اتصالات" اقتناء هذه الهواتف الجديدة عبر خطة الدفع الذكية 5G Smart Pay بنفس أسعار عرض خطة الدفع الذكية لهواتف4G .

وبمجرد شراء أحد هذه الهواتف الذكية، يُتاح للمشتركين الحاليين والجدد للخطوط المدفوعة مقدماً من "اتصالات" الضغط على الرمز *056# للفوز بأحد العروض اليومية الخاصة: 1GB من البيانات لمدة ثلاثة أشهر، أو 3GB لمدة شهرين، أو 10GB لمدة شهر واحد.

ويتميز هاتف Galaxy Note20 بتصميمه الفريد وأناقته الملفتة للأنظار، ويتضمن شاشة مقاس 6.7 بوصة توفر تجربة مميزة على نحو معزز، مع رؤية فائقة الوضوح في جميع البيئات الداخلية والخارجية، بفضل شاشة الهاتف الذكي الأكثر سطوعاً المتوفرة في السوق.

ويأتي الهاتف مع ألوان مميزة وجديدة، كما يتناسب على نحو مثالي مع راحة كف المستخدمين، للاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو المميزة وتشغيل ألعابهم المفضلة. كما تم تزويد سلسلة Galaxy Note20 بمعالج سريع، ما يعزز سرعة الأداء وتعددية المهام بشكل أكثر سلاسة في جميع المناسبات والأوقات.

كما تساهم الشراكة المتميزة بين سامسونج ومايكروسوفت، واستخدام برنامج Microsoft 365 في هواتف سلسلة Galaxy Note20 إلى تعزيز مستوى الإنتاجية والاستباقية أثناء العمل.

ما توفر المزايا المبتكرة لهذه الهواتف، القدرة للمستخدمين على الاتصال بأجهزة الكمبيوتر وإجراء مهام متعددة بسلاسة، ونقل الملفات وتعديلها عبر الأجهزة المختلفة، وحتى الرد على إشعارات الهاتف.

وقد تم تزويد الهاتفين الجديدين يقلم S Pen الأكثر تطوراً على الإطلاق حتى الآن، والذي يمكّن المستخدمين من الكتابة بدقة استثنائية، تحاكي دقة القلم الحقيقي- ما يؤدي بالتالي إلى تحسين مستوى الكتابة اليدوية عند استخدام S Pen مع خط منظم وواضح. ويضمن الأداء الفائق في هذين الهاتفين، والمشابه لأداء أجهزة الكمبيوتر، تجارب رقمية محسنة، بفضل الجمع على نحو استثنائي بين برامج الوسائط المتعددة والمحتوى المرئي فائق الجودة. تم تزويد هواتف Galaxy Note20 ببطارية ذكية توفر الطاقة لمدة يوم كامل، وتمكن المستخدمين من ضمان استمرارية أعمالهم دون أي انقطاع. وتعزيزاً لراحة البال، حرصت سامسونج على تطوير قدرات الشحن، بحيث تكفي مدة 30 دقيقة من الشحن لتمكين المستخدمين من إنجاز مهامهم وأعمالهم.

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