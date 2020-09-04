مطارات دبي تعيد تشغيل البوابات الذكية في المبنيين 3 و2

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت مطار دبي الدولي عن فتح البوابات الذكية في المبنيين الثالث والثاني أمام المسافرين من جديد.

وأوضحت مؤسسة مطارات دبي على موقعها في حساب تويتر أن عودة البوابات للعمل يساعد المسافرين على تسهيل وتبسيط إجراءات السفر، وفي الوقت ذاته تعد البوابات وسيلة آمنة للمسافرين في ظل الأوضاع الراهنة التي يعرفها العالم جراء جائحة كوفيد-19.

وسبق أن أوقفت مؤسسة مطارات دبي في 8 مارس الماضي تشغيل البوابات الذكية التي تديرها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي لجميع المسافرين المغادرين.

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