«أدنوك» تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» (أبولو) المدرجة في بورصة نيويورك، والتي تُعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، وذلك للاستثمار في أصول عقارية لـ«أدنوك» تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليارات دولار).

وستحصل «أدنوك» على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) بموجب هذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المطلوبة.

عوائد إيجار

وأوضحت «أدنوك» في بيان أن هذه الشراكة تتيح لها الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً. وأضافت أنها ستستفيد أيضاً من القيمة الكبيرة لمجموعة من أصولها العقارية غير الأساسية لاستقطاب رؤوس أموال عالمية جديدة لإعادة استثمارها في دعم مشروعات ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وحدّدت «أدنوك» مجموعة من الأصول العقارية التابعة لها ووضعتها تحت مظلة شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة RSC (ADPLHC) التابعة لها والتي تمتلك حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول «أدنوك» العقارية المتنوعة في أبوظبي.

ومن خلال التفاوض مع مستثمرين عالميين، تم تقييم هذه المجموعة من العقارات بـ20 مليار درهم، كما تم الاتفاق على أن يقوم التحالف الاستثماري الذي تقوده «أبولو» بالاستحواذ على حصة 49% في شركة ADPLHC، وذلك في إحدى أكبر الصفقات العقارية في المنطقة، فيما ستحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية البالغة 51%، وكذلك بالملكية الكاملة للأصول العقارية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة.

شراكات متميزة

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص (أدنوك) على إبرام شراكات متميزة تحقق أقصى قيمة ممكنة من محفظة أصولها عبر استقطاب استثمارات استراتيجية ذكية ومبتكرة».

وأضاف: «يسرنا اليوم التوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة (أبولو جلوبال مانجمنت) التي تُعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال إدارة الأصول العقارية وتطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة العقارات ورفع كفاءة التكلفة في محفظة أصولنا العقارية».

سيولة نقدية

وأشار الجابر إلى أن «هذه الشراكة توفر لـ(أدنوك) سيولة نقدية من أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية، لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشروعات ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسة بمجال النفط والغاز».

وتابع أن «الهيكلة المبتكرة والمرنة لهذه الشراكة، تتيح استقطاب (أدنوك) لرؤوس أموال عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز مرونتها النقدية، كما تستفيد هذه الشراكة من سجل (أدنوك) الناجح والمتميز في استقطاب مؤسسات استثمارية عالمية رائدة لدولة الإمارات وأبوظبي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار في مختلف الظروف، وذلك بفضل البيئة الموثوقة والمستقرة ومنظومتها التشريعية المتميزة».

فرص واعدة

من جانبه، قال الرئيس والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «أبولو»، ليون بلاك: «يسعدنا الاستثمار في محفظة (أدنوك) العقارية والمساهمة في دعم خططها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه توفير فرص واعدة ومنخفضة المخاطر لمستثمرينا». وأضاف أن «تنفيذ استثمار مؤسسي طويل الأجل وهيكلته بهذه الطريقة المتميزة يعكس قدرة (أبولو) على تبني استراتيجيات مبتكرة لتصميم صفقات استثمارية تتناسب مع أهداف شركائنا».

وأكد بلاك، أنه «في سوق تندر فيها العوائد عالية الجودة وطويلة الأمد، توفر هذه الصفقة لعملائنا من المؤسسات الاستثمارية وصناديق التأمين فرصة المشاركة في استثمار بحقوق ملكية إلى جانب شركة عالمية مثل (أدنوك)».

جذب الاستثمارات

وتأتي الاتفاقية التي تم توقيعها، أمس، في إطار برنامج «أدنوك» الناجح لجذب وتنفيذ استثمارات مشتركة في البنية التحتية والأصول العقارية وجهودها المستمرة لتنفيذ استراتيجيتها لخلق وزيادة القيمة.

وقام بنك «إتش إس بي سي» بمهمة المستشار المالي لـ«أدنوك»، فيما قام «موليس آند كومباني» كمستشار مالي مستقل لـ«أدنوك».

نهج استباقي

يُشار إلى أنه منذ إعلانها في عام 2017 عن نهج استباقي مرِن لإدارة أصولها وتوسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة بهدف تحقيق قيمة إضافية لدولة الإمارات وأبوظبي، دخلت «أدنوك» أسواق المال العالمية للمرة الأولى عبر إصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدعومة بأصول «خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام»، ونفذت بنجاح اكتتاباً عاماً على جزء من أسهم «أدنوك للتوزيع» في أول عملية إدراج لشركة تابعة لـ«أدنوك». كما أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية التجارية من خلال شركاتها في مجالات الحفر والتكرير والأسمدة وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها.

فرصة فريدة

تتيح الشراكة الجديدة لـ«أبولو» مع «أدنوك»، فرصة فريدة للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل من محفظة أصول عقارية تابعة لإحدى أهم شركات الطاقة في العالم على صعيد التصنيف الائتماني، والتي من المتوقع أن تحقق معدلات إشغال وإيجارات قوية. وقامت «أبولو» بتصميم وهيكلة الصفقة اعتماداً على قدرتها على العمل في مختلف الأسواق العالمية والخبرات الكبيرة التي اكتسبتها من خلال منصة الاستثمار المتكاملة الخاصة بها، والتي تضم استثمارات في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتأمين.

• من المتوقع إنجاز الصفقة خلال الربع الأخير من 2020 بعد الحصول على الموافقات واستيفاء الشروط.

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