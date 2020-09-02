محطة نور أبوظبي تسجل معدل كفاءة بنسبة 93% من حيث توفر الطاقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، بمرور عام ناجح لعملياتها التشغيلية التجارية في محطة نور أبوظبي، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم.

وتغطي محطة نور أبوظبي، مساحة ثمانية كيلومترات وتضم 3.2 مليون لوحة شمسية، وتقع محطة الطاقة الشمسية في منطقة سويحان في أبوظبي، وهي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وائتلاف شركات ماروبيني اليابانية وشركة جينكو سولار القابضة الصينية.

ومنذ بدء عملياتها التجارية، بلغ صافي إنتاج المحطة من الطاقة الشمسية 2000 جيجاوات/ساعة ما يعادل توفير الكهرباء لحوالي 66 ألف منزل، ووصل معدل الكفاءة من حيث توفر الطاقة إلى 93%. كما سجلت المحطة (404,835) ساعة عمل دون إصابات الوقت الضائع حتى نهاية شهر أبريل الماضي، الأمر الذي يؤكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المعتمدة عالمياً.

قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات عثمان آل علي: "أثبتت الطاقة الشمسية كفاءتها كمصدر مستدام لإمدادات الكهرباء في دولة الإمارات. وانطلاقاً من دور شركة مياه وكهرباء الإمارات القيادي للقطاع، نسعى باستمرار للاستفادة من الخبرات العملية والفنية التي اكتسبناها، وتكريس التكنولوجيا والموارد الطبيعية بهدف إحداث تحول إيجابي في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، والذي من المتوقع أن يشهد تقدماً متسارعاً في تطبيقات الطاقة المتجددة. ستستمر محطة نور أبوظبي في تقديم نموذج رائد عالمي ومتقدم تقنياً للاستخدام الفعال للطاقة الشمسية، ويعزز من تطلعاتنا لتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً".

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) جاسم حسين ثابت: "هذه مناسبة مهمة بالنسبة لنا جميعاً نظراً لمساهمة محطة نور أبوظبي في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي على الخارطة العالمية كوجهة رائدة في مجال توليد الطاقة الكهروضوئية ضمن قطاع الطاقة المتجددة. وإن إكمال المشروع وعملياته الناجحة تؤكد التزامنا نحو بناء مستقبل مستدام، من خلال الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة ذات الكفاءة من حيث التكلفة، والاستفادة من مواردنا الطبيعية بالشكل الأمثل. كما تدعم محطة نور أبوظبي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لضمان توفير إمدادات آمنة من الطاقة لتلبية الطلب المتزايد في الدولة".

وجرى استكمال الأعمال الإنشائية في محطة نور أبوظبي بعد 20 شهراً من وضع حجر الأساس، حيث عمل في المشروع أكثر من 2900 شخص، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في تمكين إمارة أبوظبي من زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ما يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وفعالية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة بمقدار مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من الطرقات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات، قسم أعمال الطاقة في شركة ماروبيني ساتورو هادرا: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الاستراتيجية عالية المستوى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، والإسهام في تشغيل هذه المحطة وفقاً لأعلى معايير الأمان والموثوقية، وتوفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات. ويعد مشروع نور أبوظبي علامة فارقة، حيث استطاعت المحطة أن تجسد مكانتها كمعيار عالمي لتطوير قطاع الطاقة المتجددة من حيث التكنولوجيا والجودة، وكفاءة الإنتاج على حد سواء. كما نتطلع للاحتفال بالمزيد من النجاحات مع شركائنا مستقبلاً والمساهمة بشكل أكبر في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة جينكو سولار شاني لي: "نتشرف بأن نكون جزءاً من نجاح تسليم هذا المشروع الريادي الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي. إن نجاح هذا المشروع ما هو إلا تأكيد على التزامنا في تبادل الخبرات، والاستثمارات والمعرفة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دولة الإمارات لتكريس بصمتها في قطاع الطاقة المتجددة".

ويعتبر مشروع محطة نور أبوظبي باكورة المشاريع المستقبلية الهامة التي تنفذها شركة مياه وكهرباء الإمارات باستخدام التكنولوجيا المستدامة وهو علامة فارقة في تحول قطاع الطاقة. وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تعمل الشركة على تطبيق استراتيجية طموحة تهدف لتأمين 50% من احتياجات الطاقة في أبوظبي من الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2030 مع العمل على حد انبعاثات الكربون من أنظمتها بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بالعام 2015.

وبالإضافة إلى حجمها، سجلت نور أبو ظبي رقماً قياسياً آخر في مرحلة تقديم العطاءات في شهر سبتمبر 2016 من حيث الحصول على سعر التعرفة الأكثر تنافسية في العالم والبالغة 8.888 فلس/ كيلووات في الساعة.

جدير بالذكر أن محطة نور أبوظبي فازت بالعديد من الجوائز خلال مرحلة التطوير، كما حصدت مؤخراً جائزة أفضل مشروع لتوليد الطاقة للعام خلال حفل جوائز مجلة ميد للمشاريع 2020، وأفضل مشروع للعام خلال حفل جوائز الشرق الأوسط للطاقة الشمسية 2020 التي تنظمها جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA).

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