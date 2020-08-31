«الاقتصاد»: استدعاء 4136 سيارة لإصلاح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن ثلاث حملات استدعاء لسيارات، تشمل 4136 سيارة من العلامات التجارية «كيا» و«مازدا» و«جيب»، وذلك لعيوب تصنيعية.

وأفادت الوزارة بأن الحملة الأولى تشمل 3020 سيارة «كيا»، فيما تشمل الحملة الثانية 1075 سيارة «مازدا»، في حين تشمل الثالثة 41 سيارة «جيب».

وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء سيارات لدواعي السلامةـ تشمل 3020 سيارة «كيا» من طرازَي «كارنفال» موديلات أعوام 2006 - 2010، و«سورنتو» موديلات 2007 - 2009، وذلك بالتعاون مع شركة الماجد للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لسيارات «كيا» في الدولة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن الاستدعاء الذي تم إطلاقه بعد التواصل مع شركة «كيا موتورز كوربوريشن»، يستهدف تبديل دائرة المرحلات الكهربائية لنظام منع إغلاق الكوابح، مشيرة إلى أن الإصلاحات ستتم مجاناً للعملاء.

وأضافت الوزارة أن «الماجد للسيارات» بدأت التواصل مع المستهلكين من أصحاب السيارات المشمولة بحملة الصيانة لإبلاغهم بالوضع القائم حالياً، وحجز مواعيد إحضار السيارات لإجراء عمليات الصيانة. كما أعلنت الوزارة عن بدء حملة استدعاء تشمل 1075 سيارة «مازدا» من طراز «سي إكس 9»، المصنعة بين شهري يوليو 2014 وديسمبر 2015، وذلك بالتعاون مع شركة «كلداري للسيارات المحدودة»، الموزع الحصري لسيارات «مازدا» في الإمارات، ووفقاً لتقرير أصدرته الوزارة، أمس، فإن الاستدعاء يرجع إلى أنه قد يحدث تسرب في الوقود عند ملء خزان الوقود بسبب تشقق خرطوم تنفيس الوقود، حيث قد يتعرض الخرطوم للتلف بسبب تدهور الأوزون، إذا تم استخدام السيارة في درجة حرارة عالية للغاية لفترة طويلة، وأشار التقرير إلى أن شركة «مازدا» أكدت أنه لا يوجد إمكانية لحدوث حريق نتيجة لهذا العيب، إذ إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات متعلقة بهذا الخلل، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من جميع الإصلاحات المتعلقة بالحملة مجاناً، ولفتت الوزارة إلى أن «كلداري» ستقوم لاحقاً بالاتصال بعملائها الذين يملكون السيارات المذكورة لإبلاغهم بالأمر، وترتيب عمليات الإصلاح في إطار تطبيق معايير الجودة في خدمات ما بعد البيع، مشيرة إلى أن «كلداري» طلبت من العملاء الاتصال بمراكز خدمة العملاء لتنسيق مواعيد الإصلاح.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد عن حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 41 سيارة «جيب» من طراز «شيروكي»، موديلات 2014 - 2017 المصنعة في الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركة «المشروعات التجارية» الموزع المعتمد لسيارات «جيب» في دبي والإمارات الشمالية.

وبيّنت الوزارة، في تقرير، أن الاستدعاء يرجع إلى عيب في جهاز نقل الحركة، ما قد يؤدي إلى فقدان القوة الدافعة أثناء تحرك السيارة وفقدان وظيفة التوقف أثناء الثبات، لافتة إلى أن الوكيل سيتكفل بعملية الإصلاح على حسابه الخاص، وذكرت أن شركة «المشروعات التجارية» ستبدأ التواصل مع أصحاب السيارات المتضررة لإبلاغهم بالاستدعاء لإحضار مركباتهم، لإعادة برمجة نظام وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة وفرامل التوقف الكهربائية، باستخدام برنامج محدث.

الحملات تشمل 3020 سيارة «كيا»، و1075 سيارة «مازدا»، و41 سيارة «جيب».

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