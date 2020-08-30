تعاونية الشارقة تقدم منحاً دراسية بقيمة 500 ألف درهم لحاملي بطاقة "تعاونية"

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أعلنت تعاونية الشارقة، اليوم عن تقديم منح دراسية بقيمة 500 ألف درهم نقداً للمتسوقين من فروعها المنتشرة في أنحاء إمارة الشارقة أو عبر موقعها الخاص بالتسوق الإلكتروني وذلك ضمن سحوبات خلال عروضها الخاصة بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.

وأفاد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، بإن "تقديم المنح الدراسية يأتي التزاماً بالمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، اذ خصصت تعاونية الشارقة ميزانية بقيمة 500 ألف درهم لعروضها بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، المستمرة حتى يوم 5 سبتمبر المقبل، بحيث يحصل كل متسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر على فرصة للدخول بالسحب يشمل 70 فائزا من حاملي بطاقات تعاونية، بمنح دراسية بقيمة 10 آلاف درهم لأصحاب البطاقة الذهبية، و 5 آلاف درهم لأصحاب البطاقة الفضية والبيضاء".

واشار إلى أن "عروض تخفيضات العودة للمدارس تشمل خصومات تصل نسبتها حتى 60%، على المنتجات الطازجة، والأدوات المنزلية ومستلزمات المدرسة".

وأضاف أنه "انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أعلنت تعاونية الشارقة عن تطبيق نظام العمل عن بعد للموظفات الأمهات ممن لديهن أبناء في المراحل الدراسية من الصف التاسع فما دون، مع منحهن إجازة استثنائية خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، للعام الدراسي 2020 - 2021.

وأشار الجنيد، "إلى أن توجيهات سمو ولي العهد، تأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي، التي تعكس حرص الحكومة الرشيدة على دعم العملية التعليمية، ومراعاة ظروف الأسرة، في ظل جائحة كورونا، مما يعود بالأثر الإيجابي على الأم العاملة"..

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