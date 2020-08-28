استقرار أسعار الوقود في سبتمبر للشهر السادس على التوالي

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن استقرار أسعار الوقود التي تشمل الجازولين «البنزين» بنوعيه «سوبر 98» و«خصوصي 95»، إضافة إلى الديزل، خلال سبتمبر المقبل، عند الحدود السعرية نفسها للشهر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرّتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ويأتي الاستقرار الذي ستسجله أسعار الوقود الشهر المقبل، عند معدلات منخفضة للشهر السادس على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً، خلال أغسطس، عند الحدود السعرية لأشهر يوليو ويونيو ومايو وأبريل. واستقر سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» عند سعر 1.91 درهم، فيما ثبت سعر لتر البنزين «خصوصي 95» عند حدود 1.80 درهم.

وسجل سعر لتر الديزل استقراراً عند حدود 2.06 درهم اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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