1.76 % انخفاضاً سنوياً في تكاليف البناء بدبي خلال الربع الثاني

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء في دبي انخفاضاً بنسبة 1.76% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 1.83%، وللمباني غير السكنية بنسبة 1.52%.

وأوضح مركز دبي للإحصاء في تقرير، أمس، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 2.95%، التي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.71%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.79%.

كذلك انخفضت تكاليف البناء بنسبة 1.83% للمباني السكنية، نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 2.98%، التي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.71%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.81%. كما انخفضت تكاليف البناء بنسبة 1.52% للمباني غير السكنية حيث انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 2.85%، التي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.72%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.71%. إلى ذلك، سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً بنسبة 0.64% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وتبين أن أسعار تكاليف البناء انخفضت بنسبة 0.66% للمباني السكنية، كما انخفضت بنسبة 0.54% للمباني غير السكنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news