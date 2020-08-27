«ناسداك دبي» تستقطب المصدرين الصينيين إلى دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت بورصة «ناسداك دبي»، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركتي «زونغتاي المالية العالمية» القائمة في هونغ كونغ، و«بكين تيان تاي» للمحاماة فرع شنغهاي، وذلك من أجل دعم الشركات الصينية التي ترغب في الإدراج في البورصة الدولية بالشرق الأوسط، واستقطاب المصدرين الصينيين إلى دبي.

وأفادت «ناسداك دبي»، في بيان أمس، بأنه بموجب الاتفاقية، يلتزم الأطراف الثلاثة بالاستفادة من خبراتهم لتوجيه ودعم الشركات الصينية التي ترغب في طرح اكتتابات عامة أولية، أو إدراج سندات، وصناديق استثمار عقاري، وغيرها من الصناديق والأوراق المالية الأخرى.

وأضافت أن الاتفاقية، تغطي أيضاً إيداع الأوراق المالية في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية في البورصة، موضحة أنه في حالة إيداع أسهم، فإن هذا سيمكن الشركات من الانضمام إلى سوق «ناسداك دبي» الخاص، مما يسهل عليها الدخول إلى سوق المال.

علاقة وثيقة

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي: «بناء على العلاقة الوثيقة بين الإمارات والصين، يسعدنا في (ناسداك دبي) أن نرحب بالشركات الصينية التي تسعى إلى الاستثمار والنمو الإقليمي لتوسيع أنشطتها وأعمالها، خصوصاً ونحن نشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين على دعم الشركات الصينية الفعالة في الاقتصاد الصيني المتنامي».

وأضاف أن «خبرة (زونغتاي المالية العالمية)، و(بكين تيان تاي) للمحاماة فرع شنغهاي، ستسهل على المُصدرين الصينيين تخطيط إدراجاتهم».

منصة مثالية

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«زونغتاي المالية العالمية»، غاو فنغ، إن «الروابط الواسعة التي تحظى بها (ناسداك دبي) مع المستثمرين، إضافة إلى موقعها في دبي كمركز للأعمال والتمويل في الشرق الأوسط تجعل منها المنصة المثالية للمصدرين الصينيين، في حين يزيد إقبالهم على الإدراج في الخارج للارتقاء بمستوى أعمالهم».

وأضاف أن «معرفتنا الشاملة بأسواق المال الدولية، فضلاً عن خبرتنا الواسعة في تقديم المشورة للشركات في جميع أنحاء الصين بما في ذلك هونغ كونغ، في مجالات الأسهم والسندات وغيرها من المعاملات، هي تحت تصرف الشركات الصينية لمساعدتها للانضمام إلى (ناسداك دبي)».

خبرة واسعة

بدوره، قال الشريك التنفيذي لـ«بكين تيان تاي» للمحاماة فرع شنغهاي، آن تاو: «مع قيام الشركات الصينية بتوسيع أنشطتها في الإمارات ودول أخرى من آسيا وإفريقيا، فإن خبراتنا الواسعة في المعاملات الدولية بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات السندات ستساعد المصدرين على تحقيق الإدراج في دبي بطريقة مبسطة ومباشرة، كما أن (ناسداك دبي) قادرة على استقطاب الاستثمار من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مؤسسات وأفراد لدعم الشركات الصينية».

سندات الشركات الصينية

استقبلت بورصة «ناسداك دبي» منذ عام 2014 وحتى الآن، 19 إصداراً لسندات من شركات صينية، وصلت قيمتها إلى 11.3 مليار دولار، بينها سندان بقيمة 1.2 مليار دولار مدرجين من قبل فرع هونغ كونغ لبنك التعمير الصيني في أغسطس 2020 وسندان بقيمة مليار دولار مدرجين من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني في أكتوبر 2019.

الاتفاقية تدعم مصدري السندات والأسهم الصينية الراغبين بالإدراج في البورصة.

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