«الاتحاد للطيران» تبدأ اختبار «بوينغ 787»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري، البدء باختبار طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» المجهزة بأجهزة خاصة يمكنها تعزيز السلامة والحد من الانبعاثات الكربونية والضوضاء في إطار برنامج (ecoDemonstrator) المستدام.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «الاتحاد للطيران»، محمد عبدالله البلوكي: «فخورون بالمشاركة في هذا البرنامج والعمل مع شركائنا من أمثال (بوينغ)، و(ناسا) و(سافران) لاختبار أحدث التقنيات».

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