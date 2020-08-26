%50 انخفاضاً في أسعار تذاكر العودة إلى الإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مسؤولو شركات سياحة وسفر إن هناك انخفاضاً في أسعار تذاكر العودة إلى الإمارات من وجهات عربية رئيسة للمقيمين، يصل إلى 50% حالياً، بعد أن وصلت أسعار التذاكر إلى مستويات مرتفعة، خلال الأسبوعين الماضيين، تزامناً مع زيادة الطلب.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن سبب الانخفاض في أسعار تذاكر الطيران، يعود إلى تراجع الطلب مع انتهاء الإجازات الصيفية، وقرب العام الدراسي الذي يبدأ الأسبوع المقبل، حيث عاد الكثير من الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التدريسية بالفعل إلى الدولة.

وجهات رئيسة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة نيرافا للسياحة والسفر»، علاء العلي، إن هناك انخفاضات تصل 50%، تقريباً، في أسعار تذاكر الطيران من الوجهات الرئيسة للمقيمين للعودة إلى دولة الإمارات، حالياً، بعد وصول أسعار التذاكر إلى مستويات مرتفعة الأسبوعين الماضيين، تزامناً مع زيادة الطلب.

وأوضح العلي أنه يوجد تراجع في الطلب، حالياً، بعد عودة عدد كبير من المقيمين بالفعل إلى الدولة، بعد بدء سريان المرحلة الثانية من عودة المقيمين، والموافقة الفورية على تصريح العودة، خصوصاً أن سريان المرحلة الثانية تزامن مع قرب بدء العام الدراسي، وعودة الطلبة والمدرسين مرة أخرى، وانتهاء الإجازات الصيفية، ما أدى إلى تراجع أسعار التذاكر تباعاً.

أكبر انخفاض

وبين العلي أن تذاكر العودة من القاهرة إلى الإمارات، شهدت أكبر انخفاض، مقارنة ببقية وجهات المقيمين، بعد أن سجلت ارتفاعاً، خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت من (2000 - 2300 درهم) إلى (1000 - 1200 درهم) تقريباً، فيما شهدت عواصم عربية أخرى مثل بيروت والخرطوم، انخفاضات بنسب أقل وصلت إلى نحو 30%، نظراً لعدم ارتفاعها بشكل كبير مثل القاهرة، مشيراً إلى أن الأردن أغلق مطاراته، أخيراً، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء «كورونا».

وذكر العلي أنه لا توجد حجوزات ملحوظة للسفر من دولة الإمارات، لاسيما بعد انتهاء الإجازة الصيفية، واستمرار تفشي الوباء في بعض الوجهات.

انخفاض طبيعي

من جانبه، قال استشاري السفر والسياحة، والمدير العام لـ«شركة أصايل للسياحة»، رياض الفيصل، إن أسعار تذاكر العودة من الوجهات الرئيسة للمقيمين في الدولة، انخفضت بنسب ملحوظة، تصل إلى 50%، مقارنة بالفترة الماضية، حيث انخفض سعر التذكرة من القاهرة إلى 1000 درهم في المتوسط، مقابل أكثر من 2000 درهم سابقاً، كما انخفض سعر التذكرة من بيروت إلى الإمارات إلى نحو 1000 درهم، حسب شركة الطيران والوجهة في الإمارات وتاريخ السفر، مقابل أكثر من 1300 درهم، تقريباً، في السابق.

وأضاف الفيصل أن الانخفاض طبيعي، في ضوء انخفاض الطلب بعد عودة الكثيرين من المقيمين، قبل بدء الدراسة بالفعل، وانتهاء الإجازات الصيفية.

ولفت، أيضاً، إلى أنه لا توجد حجوزات ملحوظة تتعلق بالسفر خارج الإمارات، إذ يوجد انخفاض في الطلب مع استمرار انتشار جائحة كورونا في الكثير من أنحاء العالم، إضافة إلى القيود المفروضة على السفر في العديد من الدول، التي كانت وجهات رئيسة للمواطنين والمقيمين سابقاً.

مزيد من الانخفاض

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة الفيحاء للسفر والسياحة، وليد عبدالقادر، إن أسعار تذاكر العودة إلى الإمارات تشهد انخفاضاً، حالياً، مقارنة بالأسبوعين الماضيين، منذ الموافقة الفورية على تصريح العودة بعد أن عاد عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين، قبل العام الدراسي الذي يبدأ الأسبوع المقبل، متوقعاً المزيد من الانخفاض في أسعار التذاكر، خلال الأسابيع المقبلة لتراجع الطلب.

وأفاد بأن عدداً من الناقلات الوطنية وشركات الطيران العربية، طرحت عروضاً للعودة إلى الإمارات بتخفيضات تصل إلى 50%، بعد تراجع الطلب، للتشجيع على السفر وزيادة الطلب.

مستويات مرتفعة

وأوضح عبدالقادر أن أسعار تذاكر السفر من الوجهات الرئيسة للمقيمين سجلت مستويات مرتفعة، خلال الفترة الماضية، نظراً لارتفاع الطلب ووصول رحلات إلى نسب إشغال بلغت 100%، قبل بدء العام الدراسي وانتهاء الإجازات الصيفية، إذ راوحت أسعار تذاكر القاهرة بين 1900 و2300 درهم تقريباً، أخيراً، لتنخفض حالياً إلى ما بين 1000 و1200 درهم، حسب الناقلة وتاريخ السفر والإمارة المقصودة.

وأضاف أن أسعار تذاكر العودة من لبنان والخرطوم تراجعت، أيضاً، بنسب وصلت إلى نحو 20%، حيث لم تشهد ارتفاعاً كبيراً سابقاً، بينما أغلق الأردن مطاراته.

عودة المقيمين

وفي السياق ذاته، قال مدير المبيعات في شركة «هابي لاين للسفر»، أحمد رزق، إن هناك، حالياً، تراجعاً يصل إلى 50% تقريباً، في أسعار التذاكر من الوجهات الرئيسة للمقيمين إلى الإمارات، بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الأسبوعين الماضيين، نظراً لزيادة الطلب مع بدء سريان المرحلة الثانية من عودة المقيمين، والموافقة الفورية على تصريح العودة، ورغبة أولياء الأمور والطلبة في اللحاق بالعام الدراسي منذ بدايته، والاستعداد لدخول المدارس والجامعات.

وذكر أن شركات طيران طرحت تذاكر عودة من القاهرة بسعر يراوح بين 800 و1000 درهم، حسب شركة الطيران وتاريخ الحجز والوجهة داخل الإمارات، بعد أن جاوزت 2000 درهم سابقاً، كما تراجعت أسعار التذاكر من بيروت لتراوح بين 600 و1000 درهم، حسب الناقلة وتاريخ السفر والوجهة في الدولة، بانخفاض جاوز 30%، في حين تراجع سعر تذكرة الخرطوم إلى أقل من 1000 درهم، بعد أن جاوزت 1300 درهم.

تحديد السعر

أوضح مدير المبيعات في شركة «الفيحاء للسفر والسياحة»، وليد عبدالقادر، أن أسعار التذاكر تتحدد على أساس عوامل عدة، أبرزها العرض والطلب، حيث إنه كلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار، خصوصاً أن أسعار شرائح التذاكر الرخيصة في الدرجة الاقتصادية تنفد سريعاً، وتتبقى الشرائح المرتفعة الأسعار.

وأشار عبدالقادر إلى أن عدداً من شركات الطيران طرحت عروض تخفيضات، للتشجيع على السفر خلال فترة العام الدراسي، التي تشهد تراجعاً سنوياً في معدلات السفر، واجتذاب شرائح جديدة قد تكون غير مرتبطة بالعام الدراسي.

- شركات طيران طرحت تذاكر عودة من القاهرة بسعر 1000 درهم.. بعد أن جاوزت 2000 درهم.

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