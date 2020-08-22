20 شركة طيران وطنية وأجنبية تستأنف عملياتها من «دبي الدولي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

وصل إجمالي عدد شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها المنتظمة إلى مطار دبي الدولي 20 شركة وطنية وأجنبية، وذلك عقب القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، والتي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الماضي، وبدء استقبال السياح اعتباراً من السابع من يوليو 2020، إضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

ورحّبت مؤسسة مطارات دبي، الأسبوع الماضي، ببدء الرحلات الجوية المنتظمة لشركات: الخطوط الجوية الرواندية، و«غو إير» الهندية، و«خطوط بيمان بنغلاديش»، لتنضم الناقلات الثلاث إلى قائمة شركات دولية تشمل 17 شركة طيران. إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد الوجهات التي يوفر إليها مطار دبي الدولي رحلات منتظمة ومباشرة، 100 مدينة عالمية، وذلك وفقاً لبيانات شركات طيران وطنية وأجنبية، في وقت تستحوذ فيه «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» على الجزء الأكبر من الرحلات.

وبلغ إجمالي عدد الوجهات إلى الآن ضمن شبكة شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» 96 وجهة، منها 72 محطة لـ«طيران الإمارات» و24 لـ«فلاي دبي».

وتعدّ محطة «سيبو» الفلبينية أحدث وجهات «طيران الإمارات»، بعد أن استأنفت الناقلة رحلاتها إليها، ومن المنتظر أن يرتفع إجمالي عدد المحطات التي تغطيها «طيران الإمارات» إلى 75 وجهة في سبتمبر المقبل، بعد إضافة وجهات: هيوستن (23 أغسطس)، وبيرمنغهام (اعتباراً من الأول من سبتمبر)، فضلاً عن «وارسو» اعتباراً من الرابع من سبتمبر المقبل، برحلتين في الأسبوع بداية، ثم ترتفع إلى ثلاث رحلات أسبوعياً في السابع من أكتوبر 2020. وتعدّ وارسو المدينة الأوروبية الـ25 ضمن شبكة الناقلة. بدورها، أعلنت «فلاي دبي»، الأسبوع الماضي، عن استئناف رحلاتها إلى مدينتي «ألماتي»، و«نور سلطان» في كازاخستان، اعتباراً من 18 أغسطس الجاري، بعد أن استأنفت رحلاتها إلى كل من دكا وجيبوتي والكويت.

إلى ذلك، أظهرت بيانات لمؤسسة «سيريوم» المتخصصة بدراسات قطاع الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي وصل إلى 3.5 ملايين مقعد، خلال أغسطس 2020، مقابل 2.6 مليون مقعد في يوليو الماضي.

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