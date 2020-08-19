«دبي المالي العالمي» يطلق «رخصة الابتكار» لدعم ريادة الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق «رخصة الابتكار» الجديدة، للشركات الناشئة وروّاد الأعمال والشركات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا.

وأفاد في بيان، صدر أمس، بأن إطلاق الرخصة الجديدة يأتي استجابة لإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع «حي دبي للمستقبل» في يناير 2020، وهو ما تسعى «رخصة الابتكار»، من خلاله، إلى استقطاب شركات من قطاعات جديدة إلى المركز المالي، والاستفادة من هذه المبادرة النوعية.

وتهدف «رخصة الابتكار» إلى دعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، في المنطقة.

وأكد «دبي المالي العالمي» أنه يواصل قيادة الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجنوب آسيا، لتأمين بيئة توفر المقومات لتمكين شركات الابتكار من الإسهام في تطوير قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن الشركات الحاصلة على «رخصة الابتكار» الجديدة، ستنضم إلى أكثر من 200 شركة تكنولوجيا قائمة حالياً في أكبر منطقة حرة، والتي تعمل إلى جانب أكثر من 2500 شركة، وأكثر من 25 ألف موظف.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جيفري: «توفر رخصة الابتكار الجديدة نقطة انطلاق مهمة لروّاد الأعمال، والتي قد تفتح المجال أمامهم لتأسيس أعمالهم والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً».

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