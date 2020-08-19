«جمارك دبي» تتعامل مع 10.2 ملايين حقيبة عبر مطارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي، ممثلة في إدارة عمليات المسافرين، أن الإدارة تعاملت مع 10.2 ملايين حقيبة لنحو خمسة ملايين مسافر، عبر 44 ألفاً و358 رحلة قادمة إلى دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

إجراءات احترازية

وأفادت إدارة عمليات المسافرين، في بيان لها أمس، بأنه، وبناء على التحديثات المستمرة للاستجابة لجائحة «كوفيدـ19»، ومن خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية بالمطارات، طبقت بعض الإجراءات الاحترازية، التي من شأنها حفظ سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في المطارات، وكذلك المتعاملين والمسافرين.

وأوضحت أن من تلك الإجراءات: الملصقات التحذيرية، والتوعوية، ووجود عازل بلاستيكي بمواقع تقديم الخدمة، وملصقات أرضية لتحديد مناطق الوقوف والمحددة بمترين بين كل مسافر، وكذلك إعادة توزيع كراسي انتظار المسافرين بما يحقق معايير السلامة، إضافة إلى إعادة توزيع كادر التفتيش، وتحديث بعض أنظمة وإجراءات العمل لتسهيل انسيابية المسافرين.

ضبطيات جمركية

وكشفت إدارة عمليات المسافرين عن تمكنها، بفضل كفاءة ضباط الجمارك ويقظتهم، وبدعم من أجهزة الفحص المساندة، من تحرير 472 محضر ضبط خلال الفترة نفسها، منها 364 ضبطية مخدرات، و32 قضية جمركية، و76 ضبطية أخرى.

حركة المسافرين

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي»، إبراهيم الكمالي، إن للإدارة دوراً كبيراً وحيوياً في تسهيل انسيابية المسافرين بشكل عام، وخلال المرحلة الراهنة التي تشهد إجراءات احترازية نوعية، استجابة لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد بشكل خاص.

وأكد أن «الإدارة كانت على المستوى المطلوب، فور عودة استئناف نشاط الرحلات الجوية، باتخاذ تدابير وقائية لضمان سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في الخطوط الأمامية، وكذلك المسافرين والمتعاملين».

وتابع: «تعمل الإدارة على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي، والحرص كذلك على مواجهة التحديات المقبلة، لاسميا في مجال التفتيش والخروج بمبادرات تسهم في تسهيل إجراءات المسافرين، في ظل التوقعات بتزايد أعدادهم، خلال المرحلة المقبلة، مع زيادة عدد الرحلات القادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي».

وأكد الكمالي أن الإجراءات التي اتبعتها إدارة عمليات المسافرين، ضمن إطار خطة «جمارك دبي»، المنبثقة والمتسقة مع استراتيجية حكومة دبي لمواجهة فيروس «كورونا»، دفعت نحو تعزيز إجراءات السفر الآمن، وترسيخ موقع مطار دبي الدولي، كأفضل مطارات العالم.

بيانات جمركية

كشفت إحصاءات إدارة عمليات المسافرين عن إنجاز 16 ألفاً و932 بياناً جمركياً في مطارات دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، موزعة بنحو: 4470 بياناً وارداً، و9756 بياناً صادراً، و1897 بيان إعادة تصدير ومعاملات أخرى.

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