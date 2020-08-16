106 ملايين درهم إيرادات «دي إكس بي» النصفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث سجلت إيرادات بلغت 106 ملايين درهم، و596 ألف زيارة، و49% نسبة الإشغال في «فندق لابيتا».

وأكدت الشركة في بيان أمس، أنه في الربع الأول من العام 2020، كانت مؤشرات الأداء للشركة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الربحية على الربع الثاني بفضل التنفيذ الناجح لخطة الكفاءة التشغيلية في العام 2019، إلا أن تأثير جائحة «كوفيد-19»، أسهم في التأثير سلباً، ورغم ذلك انخفضت الخسائر قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل الى 4 ملايين درهم، بتحسن بنسبة 78٪ مقارنة بالربع الأول.

وفي النصف الأول من العام الجاري، انخفضت الخسائر قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتبلغ 60 مليون درهم، بتحسن بنسبة 26٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت الايرادات في النصف الأول بنسبة 58% لتبلغ 106 ملايين درهم، مقارنة بـ252 مليون درهم في النصف الأول من العام 2019، متأثرة بالاغلاق المؤقت.

واستقطبت الوجهة الترفيهية 596 ألف زيارة خلال فترة التشغيل في الربع الأول من العام الجاري، التي امتدت لمدة شهرين ونصف الشهر والمنتهية في 15 مارس 2020، مقارنة بـ760 ألف زيارة في الربع الأول من العام 2019، وشهدت الزيارات الدولية انخفاضاً حاداً في فبراير ومارس بسبب تأثير الجائحة عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، محمد سليمان الملا: «فخور جداً بفريق العمل على دعمهم اللامحدود وعلى ما تم إنجازه خلال هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة، حيث نفذنا خطة إدارة الطوارئ خلال فترة الاغلاق المؤقت لعملياتنا اعتباراً من 15 مارس الماضي، بالتوازي مع تركيزنا على تعزيز وجهاتنا في الوقت نفسه استعداداً لاستقبال ضيوفنا في الوجهة الترفيهية في 23 سبتمبر المقبل».

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