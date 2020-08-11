1429 فرعاً للشركات الأجنبية.. و583 لـ «الخليجية» تعمل في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في دبي والمرخصة من قبلها يصل إلى 1429 فرعاً حالياً، في حين يصل عدد فروع الشركات الخليجية إلى 583 فرعاً.

وأكد التقرير أن ذلك يعكس الجاذبية التي تتمتع بها الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث توفر بيئة محفزة للأعمال مدعومة بمنظومة إجراءات عصرية ومتكاملة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على مجتمع الأعمال، فضلاً عن البيئة التشريعية الحديثة التي تتيح لرجال الأعمال العمل بأريحية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية أيضاً.

توزيع الفروع

وأوضحت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه في ما يتعلق بتوزيع فروع الشركات الأجنبية حسب الجنسية، احتلت فروع الشركات البريطانية المرتبة الأولى تبعتها فروع الشركات الهندية، ثم فروع الشركات الأميركية.

أمّا بالنسبة لتوزيع فروع الشركات الخليجية حسب الجنسية، احتلت فروع الشركات الكويتية المرتبة الأولى تبعتها فروع الشركات السعودية، ثم فروع شركات البحرين.

الشركات الأجنبية

وينبغي أن يكون فرع الشركة الأجنبية مملوكاً بنسبة 100% من قِبل الشركة الأم، وأن يعمل تحت الاسم نفسه ويقوم بالأعمال ذاتها، التي تتولاها الشركة الأم. كما يتطلب فرع الشركة الأجنبية أيضاً وجود وكيل شركة، على أن يكون هذا الوكيل مواطناً أو شركة مملوكة من قبل واحد أو أكثر من المواطنين. ويتعين على فرع الشركة الأجنبية تعيين مدير مفوض من الشركة الأم.

مكتب التمثيل

ولا يعتبر مكتب التمثيل التجاري كياناً تجارياً بحد ذاته، وإنما هو نشاط اقتصادي تقوم به فروع الشركات، لكن بمعايير خاصة.

ويشمل هذا النشاط الترويج والتسويق للشركة الأم، لكن من دون مزاولة أي عمل اقتصادي.

ويجب تسجيل مكتب التمثيل التجاري في وزارة الاقتصاد، ومن ثم في اقتصادية دبي. وبعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، يجب على الشركة تعيين وكيل شركة، على أن يكون هذا الأخير مواطناً أو شركة 100% مملوكة من قِبل واحد أو أكثر من المواطنين ومقرها دولة الإمارات.

ويتولى وكيل الشركة إدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل ذات الصلة بالحكومة مقابل أتعاب سنوية، ولا تقع على الوكيل أية مسؤولية أو التزامات مالية للمنشأة أو فرعها أو نشاطها داخل الدولة وخارجها.

الشركات الخليجية

إلى ذلك، يتولى فرع شركة خليجية القيام بأي من أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الأصلية للشركة الأم.

وفي حين أن الدول الخليجية الأخرى قد تتبع قواعد مختلفة من حيث دمج النشاطات، فإنه لن يتم قبول النشاطات في رخص الفروع في دبي إلا من المجموعة نفسها، حتى لو تم تسجيل غيرها من النشاطات في الشركة الخليجية الرئيسة.

وينبغي أن يكون فرع الشركة الخليجية مملوكاً بنسبة 100% من قبل الشركة الأم، ويجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً لاسم الشركة الأم.

الأنشطة

أفادت اقتصادية دبي، بأنه يمكن لفروع الشركات الأجنبية ممارسة الأنشطة المهنية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية، لكن يجب الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد أولاً لفروع الشركات الأجنبية التي تمارس الأنشطة التجارية والصناعية.

• دبي توفر بيئة محفزة للأعمال مدعومة بمنظومة إجراءات عصرية ومتكاملة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news