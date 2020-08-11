استدعاء 14.2 ألف سيارة «ميتسوبيشي» و«نيسان» و«إنفينيتي»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، حملات استدعاء جديدة شملت 14 ألفاً و297 سيارة، من علامات «ميتسوبيشي»، و«نيسان»، و«إنفينيتي»، لتصليح عيوب تصنيعية.

وذكرت الوزارة أن حملة الاستدعاء الأولى تشمل 11 ألفاً و48 سيارة «ميتسوبيشي باجيرو»، موديل عامَيْ 2017 و2018، بالتعاون مع شركة الحبتور للسيارات المحدودة، الوكيل الرسمي لسيارات «ميتسوبيشي» في دولة الإمارات.

وأوضحت «الاقتصاد» أن الحملة جاءت نتيجة لضعف كفاءة طريقة اللحام للكفة السفلى من نظام التعليق الأمامي، ما قد يؤدي إلى انفكاك اللحام، وانكسار في جهاز التعليق أثناء استخدام السيارة. وأكدت أنه سيتم توفير جميع التصليحات المتعلقة بحملة الاستدعاء مجاناً، لافتة إلى أن «الحبتور للسيارات» ستتواصل مع أصحاب السيارات المتأثرة، لتنسيق مواعيد التصليح الفوري لمركباتهم.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن حملة استدعاء خاصة، تشمل 3249 سيارة من علامة «نيسان ماكسيما» موديل الأعوام 2016-2018، و«نيسان باثفندر» موديل الأعوام 2017-2019، و«إنفينيتي QX60» موديل الأعوام 2017-2019، بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات، وشركة المسعود للسيارات، موزعي «نيسان وإنفينيتي» في الإمارات.

وبينت، في تقرير أصدرته، أن الحملة التي جاءت بعد التواصل مع «شركة نيسان/‏‏‏إنفتيني الشرق الأوسط»، جاءت لاحتمال حدوث تسريب داخلي للزيت في مشغّل نظام منع انغلاق المكابح، الذي قد يضيء بشكل مستمر، في بعض الحالات، مع احتمال ارتفاع الحرارة، وظهور دخان نتيجة لاحتمال وجود خلل مصنعي في مشغّل النظام.

ولفتت الوزارة إلى أن «نيسان» قررت استبدال مشغل النظام بآخر معدل، مجاناً.

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