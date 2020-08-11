«فينتك هايف» يستقطب 620 مشاركاً في دورته الرابعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن تلقيه أكثر من 620 طلباً على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، للمرة الأولى في تاريخه، للمشاركة في الدورة الرابعة من البرنامج.

وأوضح المركز، في بيان أمس، أن عدد الطلبات جاوز الرقم القياسي السابق، الذي سجّل 425 طلباً خلال العام الماضي، فيما تطرح الطلبات الواردة هذا العام مجموعة واسعة من الأفكار والمفاهيم المقدّمة من قبل العديد من المواهب، ما يعكس سمعة مركز دبي المالي العالمي في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي.

وبين أن التخصصات تشمل مجالات عدة، بما فيها التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، كما تشمل تقنيات أساسية في عمليات تقديم المدفوعات اللاتلامسية، والتعريف الرقمي والحلول المؤسسية، بما في ذلك إدارة الخزينة وأتمتة اكتتابات الائتمان وإدارة البيانات والتحليلات.

ولفت المركز إلى أن الطلبات المقدمة من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، شكلت 30% من إجمالي الطلبات، ما يدل على وجود الكثير من المواهب في قطاع التكنولوجيا المالية داخل الدولة، بينما شكلت الطلبات من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 46 و24% من الشركات العالمية.

وأضاف أن نحو ثلثي الطلبات التي قدمت كانت من الشركات الناشئة، التي هي في مرحلة ما «قبل بدء التشغيل»، بينما 29% كانت من الشركات التي دخلت مرحلة «بدء التشغيل».

• %46 من الطلبات لشركات عاملة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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