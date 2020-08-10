الإمارات.. 7 محطات في وجهة سياحية واحدة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توفر دولة الإمارات بنية تحتية متطورة إلى جانب نمط الحياة العصري وأكبر مراكز التسوق حول العالم والمرافق الرياضية، فضلاً عن سبل الترفيه ذات المستوى العالمي ومراكز الأنشطة وأفضل المتنزهات حول العالم، وغيرها المزيد ممّا تقدمه الإمارات لزوارها في سبع محطات ضمن وجهة سياحية واحدة، تشمل ما يلي:

أبوظبي

تدعوك إمارة أبوظبي، التي تُعتبر إحدى الوجهات لجميع أفراد العائلة، إلى زيارة جامع الشيخ زايد الكبير، والشعور بالحماس عند ركوب أسرع أفعوانية في العالم في أكبر متنزه ترفيهي داخلي، أو التنزّه والاسترخاء في واحة العين، إضافة إلى إطعام الحيوانات في حدائق الحيوانات التفاعلية في الإمارة. وإذا كنت من محبي السرعة والسيارات فلِمَ لا تلقِ نظرة على عالم «فيراري»؟

ومن الأماكن السياحية في أبوظبي: جزيرة ياس، قصر الإمارات، جزيرة السعديات، فضلاً عن «عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«متحف اللوفر».

دبي

توفر دبي منتجات سياحية متنوعة تلبي متطلبات جميع شرائح الزوار. وما عليك عند زيارة المدينة إلا تأمّل أطول مبنى في العالم، ومشاهدة أسماك القرش في أكبر حديقة للحيوانات المائية، أو إذا أردت قم بجولة داخل أفخم كيلومتر مربع في العالم، أو تعرف إلى حلبة التزلج على الثلج، واكتشف الأجواء التراثية المميزة في دبي القديمة حيث الأسواق وأبراج الرياح والأزقة المتعرجة التي تظهر عراقة المدينة وأصالتها. وتحتضن الإمارة العديد من المرافق الترفيهية والسياحية الشهيرة حول العالم. ومن الأماكن المهمة في دبي: برج خليفة، برج العرب، خور دبي، جزيرة النخلة، حديقة «وايلد وادي» المائية، «سكي دبي»، نخلة جميرا، «دبي مول»، شاطئ جميرا، وغيرها المزيد من المواقع.

الشارقة

تعبّر إمارة الشارقة عن التاريخ والثقافة العربية، وأكثر ما يميزها هو ذلك التمازج الراقي بين القديم والحديث، فالإمارة تحتضن عدداً لا يحصى من الصروح المعمارية التي تجسد روعة العمارة الإسلامية لتروي قصة ماضٍ مجيد وحاضر مشرق.

وأبرز الأماكن السياحية في الشارقة: متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، «أكواريوم الشارقة»، واجهة المجاز المائية، قناة القصباء.

عجمان

من المتاحف والقلاع المنتشرة في مختلف المواقع إلى الشواطئ والمنتجعات ومراكز التسوق، تقدم مدينة عجمان عروضاً وفعاليات ممزوجة بالمتعة تجذب الزوار من مخلف أسواق العالم، فضلاً عن السياحة الداخلية. ومن أهم الأماكن في المدينة: محمية النسيم الطبيعية في المنامة، الكورنيش، محمية الزوراء الطبيعية، متنزه الحليو، قلعة مصفوت التي تقع على قمة جبلية بمنطقة مصفوت.

الفجيرة

تتميز الفجيرة بجمال طبيعتها الخلابة التي جعلتها مدينة مذهلة، حيث تعد الشواطئ من معالم الإمارة السياحية، والتي تعد متنفساً لسكان الدولة ولزوّار الفجيرة، وتتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحية، وتضم مجمعات للتسوق الى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية. ومن أهم الأماكن السياحية في الفجيرة: قلعة الفجيرة، جامع الشيخ زايد، قلعة الحيل، شاطئ دبا، جبل يبر.

أم القيوين

إذا توجهت إلى أم القيوين فإنك ستكون في المكان الأمثل للاسترخاء بهدوء بعيداً عن زحمة الحياة العصرية. ومن الأماكن المهمة في الإمارة: قلعة أم القيوين، جزر أم القيوين، حديقة «دريم لاند» المائية، موقع الدور الأثري الذي يُعد واحداً من أهم المواقع الأثرية في الدولة والخليج العربي.

رأس الخيمة

تضم رأس الخيمة العديد من الشواطئ الرملية والينابيع الساخنة والجبال الوعرة التي تجذب محبّي المغامرة والأنشطة الخارجية. ومن أبرز الأماكن في رأس الخيمة: ينابيع عين خت التي تشتهر مياهها الطبيعية ذات الخصائص العلاجية، حيث إنها غنية بالمعادن الطبيعية، فضلاً عن القلاع وأبراج رأس الخيمة، إضافة إلى الحديقة المائية «آيس لاند»، ومتحف رأس الخيمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news