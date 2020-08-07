الزرعوني: إقبال على الاستثمار في عقارات دبي رغم تحديات «كورونا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفاد الخبير العقاري رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، بأن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً ملحوظاً على عقارات دبي، رغم التحديات التي فرضتها الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة «كورونا»، وتم رصد رغبة قوية للاستثمار في عقارات الإمارة من جانب المستثمرين الأفراد، والصناديق على العقارات الجاهزة.

وأشار الزرعوني إلى أن القطاع العقاري استطاع التكيف مع الأزمة، في ظل تعظيم الأمر نحو استخدام المنصّات الرقمية لإتمام عمليات التأجير، أو تحصيل الإيجارات، وإبقاء المشترين والمستأجرين المحتملين على تواصل دائم، في ظل صعوبات التنقل التي فرضتها الأزمة.

وأفاد بأن التقارير العقارية أظهرت نمو الطلب على المناطق السكنية الملائمة للعائلات من قبل مشتري الفلل السكنية في دبي، خلال النصف الأول من العام، مع انخفاض الإيجارات لهذه الفئة في ضوء الحاجة إلى مساحات إضافية مستقلة وآمنة، ضمن نطاق منازلهم، لقضاء الوقت فيها في ظل قيود التنقل.

وأضاف: «هناك فرص استثمار حقيقية وجيدة في سوق دبي العقارية، خلال الفترة الراهنة». وقال «أنصح بالاستثمار العقاري في دبي، التي يمكنها تقديم عائدات إيجارية أو أرباح رأسمالية، كونها تحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً، وتتمتع ببنية تحتية متطورة».

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