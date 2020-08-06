2.5 مليار درهم عائدات «دبي لصناعات الطيران» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» بأنها حققت إجمالي عائدات، خلال النصف الأول من العام الجاري، 672.6 مليون دولار أميركي (2.5 مليار درهم)، مقارنة مع إجمالي عائدات خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 735.2 مليون دولار.

وأشارت الشركة، في بيان أمس، إلى أن صافي الدخل بلغ 121.7 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 197.1 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل هامش الربح قبل الضرائب نحو 20%، مقارنة مع 29% خلال فترة المقارنة.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب 8.9%، مقارنة مع 12.5%. وسجلت السيولة المتاحة: 2.81 مليار دولار، مقارنة مع 2.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وبلغت الأصول غير المرهونة 6.5 مليارات دولار، مقارنة مع 6.1 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «تميزت نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2020 بسيولة قوية ووفيرة، مع تحسن في الميزانية وانخفاض الربحية. وقد انخفض صافي الدخل في النصف الأول من العام الجاري بشكل أساسي، بسبب انخفاض عدد الطائرات في محفظة الطائرات المملوكة بواقع 23 طائرة، وانخفاض مبيعات الأصول الذي أسفر عن تراجع المكاسب الناشئة عن بيع الأصول، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع مخصصات المستحقات التجارية، مقابل تراجع في مصاريف الفائدة».

وأضاف: «حتى هذه اللحظة، قدمنا حلولاً مهمة على صعيد تأجيل الإيجار، من شأنها خلق القيمة لكل من عملائنا و(دبي لصناعات الطيران). وحتى تاريخ 31 يوليو 2020، وافقنا على طلبات تأجيل للإيجار من 34 شركة طيران بقيمة إجمالية للإيجارات بلغت 16% من الإيرادات السنوية المعلنة. كما نقوم حالياً بتقييم طلبات تأجيل للإيجار من 24 شركة طيران أخرى، وتناهز القيمة الإجمالية لهذه الطلبات 13% من الإيرادات السنوية المعلن عنها. ونتوقع تقديم مساعدة إضافية لعملائنا، كما نتوقع ازدياد المتأخرات».

وتابع تارابور: «خلال النصف الأول من العام، أعدنا شراء سندات بقيمة 187 مليون دولار، ويبلغ التفويض المتبقي لإعادة الشراء 229 مليون دولار».

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