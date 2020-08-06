«طيران الإمارات».. 5 رحلات أسبوعياً إلى سيشيل

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن عروض سعرية خاصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، للسفر إلى جزر المالديف، مشيرة إلى أن ذلك يأتي عقب تخفيف المالديف القيود على السفر، وعدم اشتراط الحجر الصحي على السياح عند الوصول، أو تقديم دليل على اختبار «كوفيد-19» سلبي.



وأضافت أن العروض تسري على الحجوزات التي تجري حتى الـ10 من أغسطس، للسفر حتى 31 مايو 2021، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين حجز برنامج عطلة مع «الإمارات للعطلات»، والإقامة ثلاث ليالٍ في فندق فئة خمس نجوم بأسعار تبدأ من 5309 دراهم.



وتشغل «طيران الإمارات» خمس رحلات أسبوعياً بين دبي وسيشيل بطائرات من طراز «بوينغ 777-300ER»، ما يتيح للمسافرين الوصول بسهولة عبر دبي إلى هذه الوجهة السياحية الجذابة الواقعة في المحيط الهندي.



بدورها، توفر «الإمارات للعطلات»، ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية التابعة لـ«طيران الإمارات»، برامج سياحية للمسافرين من دولة الإمارات، تتضمن إمكانية اختيار منتجع الإقامة في سيشيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news