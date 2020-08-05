«إحصاء أبوظبي»: انخفاض أسعار مجموعة الديزل 18.6% خلال مايو

المصدر: عبير عبدالحليم -أبوظبي

أظهر التقرير الشهري لمؤشر أسعار مواد البناء في أبوظبي، خلال مايو 2020، انخفاض أسعار مجموعة العمالة بنسبة 27.5% مقارنة بمايو 2019.

كما أظهر التقرير الذي يصدره مركز الإحصاء في أبوظبي، انخفاض أسعار مجموعة الديزل بنسبة 18.6%، والمواد العازلة 13.7% خلال فترة المقارنة.

وذكر المركز أن مايو 2020 شهد ارتفاعاً في متوسط أسعار مجموعة الحجر الطبيعي بنسبة 10.2% مقارنة بمايو 2019، وارتفاع متوسط سعر مجموعة البحص والرمل بنسبة 2.8%.

وارتفع متوسط أسعار مجموعة الحديد بنسبة 4.5% خلال مايو 2020 مقارنة بأبريل 2020، كما ارتفع متوسط سعر مجموعة الحجر الطبيعي، ومجموعة البحص والرمل بنسبة 8.7% و6.5% على التوالي، خلال الفترة نفسها، بينما انخفض متوسط أسعار مجموعة أنابيب pvc بنسبة 7%، ومجموعة المواد العازلة وأسلاك المباني بنسبة 2.3% و1.9%.

ويغطي التقرير أسعار 21 مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسة، ما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.

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