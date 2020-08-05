«أبوظبي للأوراق المالية» يُدرج سندات «المعمورة جلوبال هولدنغ»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراجه لشهادات سندات بقيمة أربعة مليارات دولار أميركي من قبل «إم جي دي اتش – جي إم تي إن بي في»، الجهة المصدرة والمضمونة من قبل شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ».

وتعتبر شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ»، جهة إصدار أدوات الدين لشركة «مبادلة للاستثمار».

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خليفة المنصوري: «نرحب بانضمام (مبادلة) إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ يعد إدراج سندات (شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ)، دليلاً آخر على جاذبية السوق لقاعدة أوسع من المستثمرين والمصدرين، حيث تأخذ استراتيجيتنا لزيادة عدد المنتجات المتاحة للمستثمرين أولوية تامة».

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