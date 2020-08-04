«الإمارات الإسلامي» يقدم باقة عروض على حلول التمويل للمواطنين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم



أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن باقة من العروض الحصرية للمتعاملين من مواطني الدولة، في إطار عرض يسري حتى 30 سبتمبر 2020.

وأفاد المصرف في بيان له اليوم، بأن العرض يشمل تمويل السيارات بمعدلات مرابحة تبدأ من 1.99% سنوياً، وخفضاً في رسوم المعاملات بنسبة 50% للمواطنين الراغبين بتمويل المنازل. كما يمكن للمواطنين الراغبين بالحصول على تمويل شخصي، الاستفادة من معدلات ربح مخفضة بدءاً من 2.55% سنوياً، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من مبالغ التمويل الكبيرة، والمعاملات السريعة وتأجيل الدفعات حتى شهرين.

وكشف «الإمارات الإسلامي» عن تقديم بطاقة «إماراتي» الائتمانية مجاناً مدى الحياة مع 25 ألف ميل «سمارت مايلز» والعديد من المزايا.

وقال نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «:»باعتبارنا مؤسسة مالية إسلامية نشأت ونمت في دولة الإمارات، وتتمتع بعلاقات متينة مع المجتمع المحلي، فإننا ندرك تماماً احتياجات المتعاملين الإماراتيين ويسعدنا تقديم هذه الباقة من عروض التسعير الخاصة لتمكينهم من الحصول على التمويل الذي يحتاجونه بمعدلات ربح منخفضة«.

وتابع:»ترحيباً باستئناف النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، فإننا نؤكد لمتعاملينا من مواطني الدولة أننا حاضرون دائماً لدعمهم أكثر من أي وقت مضى ولتمكينهم من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم المالية. ونحن على ثقة بأن عروضنا هذه ستقدم قيمة كبيرة للمواطنين، وستساعدهم على تلبية احتياجاتهم المصرفية والحياتية بأسلوب مرن وسريع".



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